Балерина Екатерина Кухар получила серьезную травму ноги

Екатерина Кухар с грустью сообщила, что вынуждена прекратить гастроли, поскольку серьезно травмировалась на одном из выступлений.

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42-летняя артистка балета Екатерина Кухар, которая гастролировала туром по городам Украины, получила серьезную травму ноги и сообщила, что вынуждена приостановить свои выступления. Известием о несчастном случае балерина поделилась у себя на странице в Instagram.

Происшествие случилось вчера, 25 апреля, на одном из концертов балерины. Во время второго акта Екатерина получила серьезную травму ноги, а именно надрыв мышцы. Такая травма является довольно сложной и болезненной для танцовщиков, поэтому Екатерина Кухар вынуждена приостановить свои гастроли.

Балерина отметила, что ей больно об этом говорить, но такое случается с танцовщиками.

Она сообщила, что пока ей придется взять больничный, чтобы вылечить травму и восстановиться. Из-за этого она вынужденно приостанавливает гастроли.

Однако балерина сказала, что все обязательно будет хорошо. По ее словам, ни один артист никогда не готов к таким событиям и поэтому это всегда больно воспринимать. Но организм человека не робот, поэтому стоит принимать все, что есть, как бы грустно и тяжело не было.

"Друзья, как ни больно мне это говорить, но такое случается. Сегодня в конце второго акта я получила травму. Серьезную. Надорвала мышцы. Не смогу закончить этот тур. Но я вам очень благодарна за то тепло, которое я сегодня почувствовала от вас, за те слова, которые я услышала. Я вас обнимаю всем сердцем. Все обязательно будет хорошо. Если честно, очень и очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что мы не роботы, что балетное тело и человек не безупречен. Он не может всегда работать как робот, но всегда для артиста это грустно, тяжело", — сказала Кухар.

Напомним, ранее мы писали, что актер сериала "Киев днем и ночью" попал в ДТП. Кроме этого, Фокус писал, что с известной танцовщицей Аленой Шоптенко произошел несчастный случай. В результате Алена Шоптенко перенесла сложную операцию.