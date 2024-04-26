Балерина Катерина Кухар отримала серйозну травму ноги

Катерина Кухар із сумом повідомила, що вимушена припинити гастролі, оскільки серйозно травмувалася на одному з виступів.

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42-річна артистка балету Катерина Кухар, яка гастролювала туром по містах України, отримала серйозну травму ноги і повідомила, що змушена призупинити свої виступи. Звісткою про нещасний випадок балерина поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Подія трапилася вчора, 25 квітня, на одному з концертів балерини. Під час другого акту Катерина отримала серйозну травму ноги, а саме надрив мʼяза. Така травма є доволі складною та болісною для танцівників, тому Катерина Кухар вимушена призупинити свої гастролі.

Балерина зауважила, що їй боляче про це говорити, але таке трапляється з танцівниками.

Вона повідомила, що поки їй доведеться взяти лікарняний, щоб вилікувати травму та відновитися. Через це вона вимушено призупиняє гастролі.

Однак балерина сказала, що все обовʼязково буде добре. За її словами, жоден артист ніколи не готовий до таких подій і тому це завжди боляче сприймати. Але організм людини не робот, тому варто приймати все, що є, як би сумно та важrо не було.

"Друзі, як не боляче мені це казати, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала травму. Серйозну. Надрив мʼяза. Не зможу закінчити цей тур. Але я вам надзвичайно вдячна за те тепло, яке я сьогодні відчула від вас, за ті слова, які я почула. Я вас обіймаю всім серцем. Все обов’язково буде добре. Якщо чесно, дуже і дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що ми не роботи, що балетне тіло і людина не бездоганна. Вона не може завжди працювати як робот, але завжди для артиста це сумно, важко", — сказала Кухар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор серіалу "Київ вдень та вночі" потрапив у ДТП. Крім цього, Фокус писав, що з відомою танцівницею Оленою Шоптенко стався нещасний випадок. У результаті Олена Шоптенко перенесла складну операцію.