З відомою танцівницею Оленою Шоптенко стався нещасний випадок

Через нещасний випадок Олена Шоптенко отримала серйозні травми. Тепер на неї чекає операція.

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36-річна хореограф Олена Шоптенко, яка у 2006 році була партнеркою по проекту у нинішнього Президента Україні Володимира Зеленського на шоу "Танці з зірками", у результаті нещасного випадку отримала травми ніг і тепер на неї чекає операція. Про це танцівниця повідомила у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, як з'ясувалося, Олена Шоптенко порвара дві зв'язки на колінних суглобах. Тепер в найближчі дні її чекає операція, а після ще 2 місяці реабілітації.

""Охочого доля веде, небажаючого — тягне". Я відчувала, що давно пора було трохи зменшити темп. Тепер у мене просто немає шансів цього не зробити. Через нещасний випадок 2 порвані зв’язки колінного суглоба з 4-х і операція через кілька днів. Після — реабілітація 2 місяці. Я не буду говорити, наскільки для мене важливі ноги і які у мене зараз відчуття, таких травм у мене не було ніколи. Проте всередині є впевненість, що через деякий час все буде, як раніше, тому що я, як мінімум, зроблю для цього все можливе", — написала Олена Шоптенко.

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Танцівниця наголосила, що в найближчі 2 місяці точно не буде працювати і нематиме ніяких занять і майстер-класів, однак, вона сприймає ситуацію як з нею трапилася як можливість нарешті зробити те, на що ніколи не вистачало часу.

"І черговий раз переконуюся, що найцінніше — це здоров’я і люди. Я безмежно вдячна близьким і друзям за підтримку, навіть просто слова здатні лікувати. Висновок: Слухати себе і своє тіло — це навичка, яку бажано набути якомога раніше, інакше бити буде по найболючішому", — резюмувала Шоптенко.

Після звістки про трагедію шанувальники танцівниці засипали її коментарями: "Сонечко ви наше !така прикрість , та всеж треба час і все загоїться , дай Боже! Ви у Києві ?Треба вам, щоб згодом туди бджолки вкусили і загоїться, будите стрибати ще краще! Зиму пережили і війна , а тут мабудь випадково і неочікувано", "Тримайтеся. Найшвидшого одужання", "Бажаю швидкого одужання,Олена!".

"Я тебе дуже добре розумію! Тримайся!!! Бажаю відновитись як найшвидше!!!", — підтримав хореографа її колега Євген Кот.

"Обіймаю тебе міцно, тримайся!!!!!! Одужуй, якомога скоріше !!!", — підтримала Олену Світлана Тарабарова.

"Альоночко,одужання!", — прокоментувала допис Ольга Сумська.

Нагадаємо, раніше ми писали, Міс Україна Всесвіт Анна Неплях потрапила в ДТП. Крім цього, Фокус писав, відома українська блогерка опинилася в реанімації з інсультом.