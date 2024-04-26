Донька Єлизавети Юрушевої отримала травму голови - дівчинку госпіталізували

Багатодітна мама Єлизавета Юрушева, яка зараз з чоловіком та дітьми живуть в Італії, розповіла про інцидент, який трапився з її донькою.

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9-річна донька бізнесвумен Єлизавети Юрушевої та телеведучого і колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, Наталя, отримала травму голови. Подія трапилася сьогодні, 26 квітня, про це у себе в інстаграмі розповіла Єлизавета Юрушева.

За словами Юрушевої, дівчинка отримала травму голови, її навіть довелося госпіталізувати в лікарю, де їй зашивали голову.

Юрушева не стала уточнювати, як трапився нещасний випадок, однак розповіла, що дівчинка попри травму голови трималася досить мужньо і навіть коли вони поїхали в лікарню зашивати голову дівчинка навіть не пустила сльозу, ба більше вона навіть заспокоювала маму і сміючись підтримувала її, адже та переживала за доньку. Дівчинка сказала мамі: "мама тримайся, не можна так завжди переживати!".

Донька Юришевої та Скічко

Юрушева додала, що єдине, що засмутило доньку, так це те, що через травму голови, вона вимушено пропустить турнір з танців, до якого вона так готувалася. Юрушеве також показала фото дівчинки на якому видно пластир на тім'ячку, де зашивали.

Нагадаємо, раніше ми писали, дружина Олександра Скічко розповіла, куди зник її чоловік.

Крім цього, Фокус писав, що балерина Катерина Кухар отримала серйозну травму ноги.