Дружина Олександра Скічко розповіла, куди зник її чоловік

Олександр Скічко зник з медійного поля одразу після звільнення з посади голови Чернівецької ОДА. Це відбулося 1 березня 2022 року, через тиждень після початку повномасштабної війни в Україні.

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Дружина українського коміка, політика та колишнього очільника ОДА Черкас Олександра Скічко, якого звільнили на початку березня 2022 року, Єлизавета Юрушева, вперше зізналася, де зараз перебуває її чоловік про якого давно ніхто і нічого не чув. Про це вона розповіла у себе в інстаграмі відповідаючи на запитання підписників.

Зокрема, Юрушева розповіла, що вона та їх троє дітей з Олександром наразі проживають в Італії. Єлизавета започаткувала свій власний бренд одягу над яким активно працює. А от її чоловік Олександр, за її словами, будує бізнес в Україні.

Юрушева уточнила, що Олександр живе на дві країни — Україну та Італію. Періодично Скічко навідується до сім’ї, але основний вид його діяльності зараз в Україні.

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Варто відзначити, що Олександр Скічко є багатодітним батьком, що згідно з законодавством України дає дозвіл виїжджати за межі країни.

Крім цього, дружина Олександра Скічка зізналася, що зараз їх родина переживає не найкращий період, тому вони обоє направили свій ресурс на реалізацію себе.

"Саша зараз живе на дві країни, тому звичайно це важко. Він займається зараз бізнесом в Україні і час від часу приїжджає до нас. У нас обох сталася зміна діяльності, професії, тому зараз насправді в нас дуже "веселий" особистий період. Але і він, і я, зараз фокусуємося на нашій діяльності, все спрямоване туди – він розвиває бізнес, а я намагаюся зробити щось нове і підтримувати те, що вже є. Тому зараз поки так", — написала Єлизавета Юрушева.

Єлизавета Юрушева про чоловіка Фото: elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, раніше ми писали, помер відомий український КВНщик Святослав Пелішенко. Крім цього, Фокус писав, Олександр Положинський, який служить в армії, переніс дві складні операції.