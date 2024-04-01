"У мене бронь": Тимур Мірошниченко зізнався, що має військове звання і пояснив, чому досі не служить в армії (відео)
Тімур Мирошниченко зізнався, що вже давно стоїть на обліку, але має бронь на роботі.
38-річний телеведучий та коментатор Тимур Мірошниченка зізнався, що він має робочу бронь і не планує добровільно йти на фронт. Про це він заявив на ютуб-каналі "У ліжку" з Марічкою Довбенко.
Зокрема, Тимур Мірошниченко є рідним батьком двох дітей — Мії та Марка, а також названим батьком хлопчика, на ім'я Марсель, якого родина Мірошниченків усиновила у 2023 році. Зараз родина Мірошниченків, Тимур та Інна, знову проходять програму навчання і готуються у 2024 році стати батьками ще однієї дитини з дитячого будинку, тільки цього разу дівчинки.
В інтервʼю Тимур зізнався, що стоїть на обліку в ТЦК і раз на пів року він змушений там зʼявлятися. Все тому, що, як виявилося, телеведучий має військову профільну освіту та звання молодшого лейтенанта. Однак, попри це все ж Тимур Мірошниченко зізнався, що має бронь та відстрочку від служби в армії. Телеведучий також пояснив, звідки взялася його бронь. Виявляється, засоби масової інформації потрапили в перелік обʼєктів, установ та організацій, які вважаються частиною критичної інфраструктури України.
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На запитання журналістки, чи пішов би на фронт, телеведучий відповів, що якщо настане його час, то він не буде ховатися чи тікати.
"Я військовозобов’язаний, я молодший лейтенант, я так у цій системі. Після завтра йду в ТЦК, кожні пів року туди ходжу, тому що мені так потрібно. У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні й телебачення, як засіб масової інформації є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання. Але якщо настане той момент, коли варіантів вже немає, то я тікати за кордон точно не буду",- заявив Тимур Мірошниченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, телеведучий Тімур Мірошниченко розказав про всиновлення сина Марселя. Крім цього, Фокус, Тімур Мірошниченко розповів, хто підштовхнув їхню родину на друге всиновлення.