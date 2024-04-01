"У мене бронь": Тимур Мірошниченко зізнався, що має військове звання і пояснив, чому досі не служить в армії (відео)

Тімур Мирошниченко зізнався, що вже давно стоїть на обліку, але має бронь на роботі.

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38-річний телеведучий та коментатор Тимур Мірошниченка зізнався, що він має робочу бронь і не планує добровільно йти на фронт. Про це він заявив на ютуб-каналі "У ліжку" з Марічкою Довбенко.

Зокрема, Тимур Мірошниченко є рідним батьком двох дітей — Мії та Марка, а також названим батьком хлопчика, на ім'я Марсель, якого родина Мірошниченків усиновила у 2023 році. Зараз родина Мірошниченків, Тимур та Інна, знову проходять програму навчання і готуються у 2024 році стати батьками ще однієї дитини з дитячого будинку, тільки цього разу дівчинки.

В інтервʼю Тимур зізнався, що стоїть на обліку в ТЦК і раз на пів року він змушений там зʼявлятися. Все тому, що, як виявилося, телеведучий має військову профільну освіту та звання молодшого лейтенанта. Однак, попри це все ж Тимур Мірошниченко зізнався, що має бронь та відстрочку від служби в армії. Телеведучий також пояснив, звідки взялася його бронь. Виявляється, засоби масової інформації потрапили в перелік обʼєктів, установ та організацій, які вважаються частиною критичної інфраструктури України.

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На запитання журналістки, чи пішов би на фронт, телеведучий відповів, що якщо настане його час, то він не буде ховатися чи тікати.

"Я військовозобов’язаний, я молодший лейтенант, я так у цій системі. Після завтра йду в ТЦК, кожні пів року туди ходжу, тому що мені так потрібно. У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні й телебачення, як засіб масової інформації є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання. Але якщо настане той момент, коли варіантів вже немає, то я тікати за кордон точно не буду",- заявив Тимур Мірошниченко.

38:55 Тимур Мірошниченко готовий піти на фронт

Нагадаємо, раніше ми писали, телеведучий Тімур Мірошниченко розказав про всиновлення сина Марселя. Крім цього, Фокус, Тімур Мірошниченко розповів, хто підштовхнув їхню родину на друге всиновлення.