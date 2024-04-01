"Спасибі за весняний настрій": Вакарчук провів вихідний із мамою і показав її рідкісне фото

Музикант приїхав у закарпатське місто Мукачево, де народилася його мама Світлана Олександрівна. На згадку про поїздку Святослав зробив селфі зі своєю мамою на тлі весняного пейзажу.

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Український рок-музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав зворушливе фото зі своєю мамою. Знімок музикант опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Вакарчук сфотографувався зі своєю мамою — Світланою Олександрівною — під час поїздки в місто Мукачево (Закарпатська область). Музикант зробив селфі в той момент, коли мама поклала йому руку на плече. На знімку жінка одягнена у світлу сорочку, її волосся зібране в повсякденну зачіску. Губи жінка підкреслила помадою натурального кольору.

Святослав на знімку одягнений у білу футболку і чорну шкіряну куртку. На очах у нього сонцезахисні окуляри-"авіатори". Мати та син зробили знімок на тлі місцевого весняного пейзажу.

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"Рідко коли випадає провести цілий день із мамою. Уже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці в рідне Мукачево. Дякую мамі за спогади й весняний настрій", — написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук сфотографувався зі своєю мамою в Закарпатській області Фото: sviatoslav.vakarchuk

Фотографія українського рок-музиканта з найріднішою людиною зворушила користувачів і вони залишили під публікацією Вакарчука такі коментарі:

"Раді бачити Вас із мамою в нашому з вами місті".

"Прекрасне фото! Безмежна подяка Вашій матусі, за Вас! Святославе, ми Вас любимо, Ви найкращий".

"Мами та діти — це найцінніше, що у нас є".

"Класна матуся! спасибі їй за те що є ОЕ (Океан Ельзи, — ред.)".

"Мамі, яка подарувала Україні таку унікальну людину, здоров'я і багато років під мирним небом, а Вам, Святославе, мужності, натхнення".

"Яка красуня твоя мама!"

Зазначимо, що мати Святослава Вакарчука — Світлана Олександрівна — народилася 2 червня 1947 року в м. Мукачево, куди 1946 року за розподілом за освітянською лінією була направлена її мати, бабуся Святослава, Ніна. Батьки музиканта познайомилися під час навчання у Львівському університеті. Створивши сім'ю, залишилися жити у Львові. Мати Святослава перед пологами первістка поїхала до Мукачева. Через 2 місяці після народження Святослава, сім'я Вакарчуків повернулася до Львова, де і проживає постійно. Світлана Олександрівна свого часу була викладачем фізики та доцентом Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. С. Вакарчука. С. Гжицького.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку. Музикант виховує двох дітей — однорічного сина Івана та доньку Соломію, яка з'явилася на світ улітку 2022 року.

А на початку квітня 2022 року Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з дочкою. На фото 46-річний фронтмен гурту "Океан Ельзи" та його донька тримали синьо-жовтий прапор гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".