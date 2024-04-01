"Спасибо за весеннее настроение": Вакарчук провел выходной с мамой и показал ее редкое фото

Музыкант приехал в закарпатский город Мукачево, где родилась его мама Светлана Александровна. На память о поездке Святослав сделал селфи со своей мамой на фоне весеннего пейзажа.

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Украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал трогательное фото со своей мамой. Снимок музыкант опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Вакарчук сфотографировался со своей мамой — Светланой Александровной — во время поездки в город Мукачево (Закарпатская область). Музыкант сделал селфи в тот момент, когда мама положила ему руку на плечо. На снимке женщина одета в светлую рубашку, ее волосы собранны в повседневную прическу. Губы женщина подчеркнула помадой натурального цвета.

Святослав на снимке одет в белую футболку и черную кожаную куртку. На глазах у него солнцезащитные очки-"авиаторы". Мать и сын сделали снимок на фоне местного весеннего пейзажа.

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"Редко когда выпадает провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", — написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук сфотографировался со своей мамой в Закарпатской области Фото: sviatoslav.vakarchuk

Фотография украинского рок-музыканта с самым родным человеком растрогала пользователей и они оставили под публикацией Вакарчука следующие комментарии:

"Рады видеть Вас с мамой в нашем с вами городе".

"Прекрасное фото! Безграничная благодарность Вашей мамочке, за Вас! Святослав, мы Вас любим, Вы лучший".

"Мамы и дети – это самое ценное, что у нас есть".

"Классная мамочка! спасибо ей за то что есть ОЭ (Океан Эльзы, — ред.)".

"Маме, подарившей Украине такого уникального человека, здоровья и много лет под мирным небом, а Вам, Святослав, мужества, вдохновения".

"Какая красавица твоя мама!"

Отметим, что мать Святослава Вакарчука — Светлана Александровна — родилась 2 июня 1947 в г. Мукачево, куда в 1946 году по распределению по линии образования была направлена ее мать, бабушка Святослава, Нина. Родители музыканта познакомились во время учебы во Львовском университете. Создав семью, остались жить во Львове. Мать Святослава перед родами первенца уехала в Мукачево. Через 2 месяца после рождения Святослава, семья Вакарчуков вернулась во Львов, где и проживает постоянно. Светлана Александровна в свое время была преподавателем физики и доцентом Львовской национальной академии ветеринарной медицины им. С. Гжицкого.

Напомним, в начале января 2023 года Святослав Вакарчук рассказал о своей полугодовалой дочери. Музыкант воспитывает двоих детей — годовалого сына Ивана и дочь Соломию, которая появилась на свет летом 2022 года.

А в вначале апреля 2022 года Святослав Вакарчук показал редкое фото с дочерью. На фото 46-летний фронтмен группы "Океан Эльзы" и его дочь держали сине-желтый флаг горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".