"Це відповідально": Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку (відео)
Музикант виховує двох дітей — однорічного сина Івана та доньку Соломію, яка з'явилася на світ влітку 2022.
47-річний український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку.
Музикант у новому інтерв'ю зазначив, що народжувати дітей під час війни — велика відповідальність. Втім, це додає мотивації перемогти ворога та здобути перемогу.
"У мене народилася донька. Їй, до речі, пів року. Цей момент для мене – це теж цей рік. Я, до речі, думаю, що у цьому є великий символізм", — зізнався Вакарчук, підбиваючи підсумки 2022 року.
"З іншого боку – це величезний моральний бронежилет, який тобі дає сили. Це страшенна мотивація. Тому важко, страшно навіть за бійців, в яких народжуються в цей час діти. Але я знаю, наскільки їм це допомагає, я тепер це відчуваю на собі. В цей момент ти стаєш удвічі сильнішим", — додав батько двох.
Зазначимо, що влітку 2022 47-річний український співак став батьком удруге. Кінопродюсерка Євгенія Яцута народила Вакарчуку доньку Соломію. За рік до цього в музиканта народився первісток Іван.
У 2021 лідер "Океану Ельзи" розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив близько 20 років. Проте спільних дітей у подружжя так і не було.
Нагадаємо, Святослав Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні та анонсував виступ у Ялті після перемоги України.
Також Фокус писав про розповіді Святослава Вакарчука, що він не може бачитися зі своєю новонародженою донькою.