"Це відповідально": Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку (відео)

Музикант виховує двох дітей — однорічного сина Івана та доньку Соломію, яка з'явилася на світ влітку 2022.

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47-річний український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку.

Музикант у новому інтерв'ю зазначив, що народжувати дітей під час війни — велика відповідальність. Втім, це додає мотивації перемогти ворога та здобути перемогу.

"У мене народилася донька. Їй, до речі, пів року. Цей момент для мене – це теж цей рік. Я, до речі, думаю, що у цьому є великий символізм", — зізнався Вакарчук, підбиваючи підсумки 2022 року.

"З іншого боку – це величезний моральний бронежилет, який тобі дає сили. Це страшенна мотивація. Тому важко, страшно навіть за бійців, в яких народжуються в цей час діти. Але я знаю, наскільки їм це допомагає, я тепер це відчуваю на собі. В цей момент ти стаєш удвічі сильнішим", — додав батько двох.

[ + – ] Святослав Вакарчук розповів про свою піврічну доньку

Зазначимо, що влітку 2022 47-річний український співак став батьком удруге. Кінопродюсерка Євгенія Яцута народила Вакарчуку доньку Соломію. За рік до цього в музиканта народився первісток Іван.

[ + – ] Влітку 2022 Святослав Вакарчук став батьком вдруге

У 2021 лідер "Океану Ельзи" розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив близько 20 років. Проте спільних дітей у подружжя так і не було.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні та анонсував виступ у Ялті після перемоги України.

Також Фокус писав про розповіді Святослава Вакарчука, що він не може бачитися зі своєю новонародженою донькою.