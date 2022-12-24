"До зустрічі на набережній Ялти": Вакарчук заспівав на Антонівському мосту в Херсоні

Фронтмен "Океану Ельзи" обрав для культурної акції пісню "Човен". За словами Святослава Вакарчука, у тому, що сингл виконали на зруйнованому окупантами мосту, є символізм.

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Лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав у деокупований Херсон і виконав на зруйнованому російськими окупантами Антонівському мосту одну зі своїх пісень. Про це сам український рок-музикант написав на своїй сторінці в інстаграмі.

"Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, що сполучає правий і лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України", — написав Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" під акомпанемент гітари виконав пісню "Човен". Музикант написав, що вибрав цей сингл невипадково.

"Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами. Символічно та важливо було саме тут заспівати нашу пісню "Човен", — уточнив Вакарчук.

На кадрах відео видно, що Святослав Вакарчук перебуває в імпровізованому приміщенні з вікнами-бійницями. З них відкривається вид на сам Антонівський міст. Музикант виконав свою пісню, сидячи у верхньому одязі на пластиковому стільці.

Після того, як останній рядок пісні був заспіваний, Вакарчук озвучив сподівання, що наступна його зустріч зі слухачами відбудеться на набережній Ялти в деокупованому Криму.

Зауважимо, що через постійні обстріли ЗС РФ вхід і в'їзд на Антонівський міст, куди приїхав український музикант, суворо заборонені.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих під час обстрілу Херсона ЗС РФ збільшилася до 10 осіб. Різні поранення, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, отримали 55 осіб. Чиновник закликав мешканців міста здати кров у спеціалізованих пунктах, щоби стабілізувати стан постраждалих.

Фокус також писав, що колаборант Володимир Сальдо звинуватив ЗСУ в обстрілі Херсона. Центр прифронтового міста, на думку глави окупаційної адміністрації, постраждав не від залпів російських "Градів", а від "української блукаючої мінометної групи".