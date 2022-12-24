"До встречи на набережной Ялты": Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне

Фронтмен "Океана Ельзи" выбрал для культурной акции песню "Човен". По словам Святослава Вакарчука, в том, что сингл исполнили на разрушенном оккупантами мосту, есть некий символизм.

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Лидер музыкальной группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приехал в деоккупированный Херсон и исполнил на разрушенном российскими оккупантами Антоновском мосту одну из своих песен. Об этом сам украинский рок-музыкант написал на своей странице в Инстаграме.

"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины", — написал Вакарчук.

Лидер "Океана Ельзи" под аккомпанемент гитары исполнил песню "Човен". Музыкант написал, что выбрал этот сингл неслучайно.

"Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами. Символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен", — уточнил Вакарчук.

На кадрах видео видно, что Святослав Вакарчук находится в импровизированном помещении с окнами-бойницами. Из них открывается вид на сам Антоновский мост. Музыкант исполнил свою песню, сидя в верхней одежде на пластиковом стуле.

После того, как последняя строка песни была спета, Вакарчук озвучил надежду, что следующая его встреча со слушателями произойдет на набережной Ялты в деоккупированнном Крыму.

Заметим, что из-за постоянных обстрелов ВС РФ вход и въезд на Антоновский мост, куда приехал украинский музыкант, строго запрещен.

Напомним, вечером 24 декабря стало известно, что число погибших при обстреле Херсона ВС РФ увеличилось до 10 человек. Различные ранения, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, получили 55 человек. Чиновник призвал жителей города сдать кровь в специализированных пунктах, чтобы стабилизировать состояние пострадавших.

Фокус также писал, что коллаборант Владимир Сальдо обвинил ВСУ в обстреле Херсона. Центр прифронтового города, по мнению главы оккупационной администрации, пострадал не от залпов российских "Градов", а от "украинской блуждающей минометной группы".