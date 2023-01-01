"Это ответственно": Святослав Вакарчук рассказал о своей полугодовалой дочери (видео)

Музыкант воспитывает двоих детей — годовалого сына Ивана и дочь Соломию, которая появилась на свет летом 2022 года.

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47-летний украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о своей полугодовалой дочери.

Музыкант в новом интервью отметил, что рожать детей во время войны — большая ответственность. Впрочем, это придает мотивации победить врага и одержать победу.

"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", — признался Вакарчук, подводя итоги 2022 года.

"С другой стороны – это огромный моральный бронежилет, который тебе дает силы. Это ужасная мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь это чувствую на себе. В этот момент ты становишься вдвое сильнее", — добавил отец двоих.

[ + – ] Святослав Вакарчук рассказал о своей полугодовой дочери

Отметим, что летом 2022 47-летний украинский певец стал отцом во второй раз. Кинопродюсер Евгения Яцута родила Вакарчуку дочь Соломию. Годом ранее у музыканта родился первенец Иван.

[ + – ] Летом 2022 года Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз

В 2021 году лидер "Океана Эльзы" развелся со своей женой Лялей Фонаревой, с которой прожил около 20 лет. Однако общих детей у супругов так и не было.

Напомним, Святослав Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне и анонсировал выступление в Ялте после победы Украины.

Также Фокус писал о рассказах Святослава Вакарчука, что он не может видеться со своей новорожденной дочерью.