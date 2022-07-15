Святослав Вакарчук признался, что не может видеться со своей новорожденной дочерью
Теперь у артиста подрастают сын и дочь.
Украинский певец Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение своей первой дочери. Об этом сообщает ТСН.
Артист признался, что только раз увидел малыша вживую.
"Да как можно видеться? Я счастлив, что вообще смог увидеть, просто выкроить буквально минутку. Надо, прежде всего, помочь ребятам, семья — это очень важно, но я здесь, прежде всего, ради своей семьи", — признался Вакарчук.
Мамой девочки, которую назвали Соломией, стала продюсер Евгения Яцута — гражданская жена Святослава. В июне 2021 она родила музыканту сына Ивана, который стал первым родным ребенком фронтмена группы "Океан Эльзы".
"Праздновать первый год сына в день отца – особый подарок судьбы! ❤️", – прокомментировал фото с сыном Иваном Святослав Вакарчук накануне.
В 2021 Святослав Вакарчук расстался со своей женой Лялей Фонаревой, с которой прожил около 20 лет. Однако общих детей у пары так и не было.
Сейчас артист активно выступает на фронте и помогает ВСУ, поэтому не может часто видеться с новорожденной Соломией.
Напомним, у Святослава Вакарчука родилась дочь.
Также Фокус писал о приемной дочери Святославе Вакарчуке Диане Фонаревой. Они вместе помогали волонтерам во Львове.