Святослав Вакарчук показал редкое фото с дочерью

На данный момент певец помогает волонтерам во Львове.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский певец и экс-политик Святослав Вакарчук поделился в своем Instagram редким снимком с приемной дочерью Дианой Фонаревой во Львове.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На фото 46-летний фронтмен группы "Океан Эльзы" и его дочь держат сине-желтый флаг горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

[ + – ] Святослав Вакарчук с дочерью Дианой во Львове

"Этот флаг — подарок от бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой", — отметил Вакарчук, добавив, что Диана волонтерит во Львове с первых дней полномасштабной войны, помогая переселенцам найти убежище в Европе.

Диана Фонарева – дочь первой жены Святослава Вакарчука Ляли Фонаревой, с которой они состояли в официальном браке 20 лет. Однако летом 2021 года пара объявила о разводе, а у Святослава родился первый родной ребенок – сын Иван. Мамой малыша стала продюсер Евгения Яцута.

Напомним, Святослав Вакарчук с начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды Теробороны Львова и посещает города, которые больше всего страдают от российских обстрелов. В частности, артист побывал в Николаеве и Харькове, мэр которого попросил певца написать гимн для их города.

Также Фокус писал о концерте на Пешеходно-велосипедном мосту Киева группы "Океан Эльзы" за считанные дни до начала военной агрессии на территории всей Украины.