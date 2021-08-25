СМИ назвали имя девушки, которая родила Вакарчуку первенца (фото)

Беременную пассию Святослава Вакарчука заметили еще на пресс-конференции кинофестиваля "Молодость".

Избранницей фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, подарившего ему первенца, является 39-летняя директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm Евгения Яцута. Об этом рассказывает издание Страна, находящееся под санкциями СНБО.

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Как рассказывают источники журналистов, Евгения Яцута в мае 2021 года сняла для группы "Океан Эльзы" клип на песню "В небо жене", и уже тогда ее заметили с округлившимся животом.

Евгения Яцута, которую Страна называет пассией Святослава Вакарчука, участвовала в пресс-конференции кинофестиваля "Молодость" и платье подчеркивало ее округлые формы.

[ + – ] Беременная Евгения Яцута

Судя по профилю Яцуты в Facebook, у директора компании Radioaktivefilm уже есть дети. У Евгении Яцуты подрастает дочь София, которая родилась в предыдущем браке с режиссером Денисом Сониным.

Пресс-служба певца Святослава Вакарчука опровергли информацию о том, что сын фронтмена "Океана Эльзы" родился 19 августа. Первенца решили назвать в честь отца Святослава Ивана.

"Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на приватную жизнь. Единственное отметим, что информация о 19 августа, как дате рождения, не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы.

[ + – ] 39-летняя Евгения Яцута

[ + – ] 39-летняя Евгения Яцута

Ранее Фокус сообщал, что у Святослава Вакарчука родился сын. У 44-летнего фронтмена группы "Океан Эльзы" родился первенец, а отношения с женщиной, подарившей ему сына, Святослав Вакарчук тщательно скрывает. По данным журналистов, Святослав Вакарчук уже около года встречается с новой девушкой, однако скрывает свою личную жизнь и отношения от представителей СМИ.

Также Фокус рассказывал, что в июне Святослав Вакарчук объявил о расставании Лялей Фонаревой. По словам музыканта, они прожили с Лялей Фонаревой 20 лет счастливой и насыщенной жизни, однако их дороги разошлись.