ЗМІ назвали ім'я дівчини, яка народила Вакарчуку первістка (фото)

Вагітну пасію Святослава Вакарчука помітили ще на пресконференції кінофестивалю "Молодість".

Обраницею фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який подарував йому первістка, є 39-річна директорка і виконавча продюсерка компанії Radioaktivefilm Євгенія Яцута. Про це розповідає видання "Страна", що перебуває під санкціями РНБО.

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Як розповідають джерела журналістів, Євгенія Яцута в травні 2021 року зняла для групи "Океан Ельзи" кліп на пісню "В небо жене", і вже тоді її помітили з округленим животом.

Євгенія Яцута, яку "Страна" називає пасією Святослава Вакарчука, брала участь у пресконференції кінофестивалю "Молодість", і сукня підкреслювала її округлі форми.

[ + – ] Вагітна Євгенія Яцута

Судячи з профілю Яцути в Facebook, у директорки компанії Radioaktivefilm вже є діти. У Євгенії Яцути підростає дочка Софія, яка народилася в попередньому шлюбі з режисером Денисом Соніним.

Пресслужба співака Святослава Вакарчука спростували інформацію про те, що син фронтмена "Океану Ельзи" народився 19 серпня. Первістка вирішили назвати на честь батька Святослава Івана.

"Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення і права на приватне життя. Єдине відзначимо, що інформація про 19 серпня як дату народження не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні пресслужби.

[ + – ] 39-річна Євгенія Яцута

[ + – ] 39-річна Євгенія Яцута

Раніше Фокус повідомляв, що у Святослава Вакарчука народився син. У 44-річного фронтмена групи "Океан Ельзи" народився первісток, а стосунки з жінкою, яка подарувала йому сина, Святослав Вакарчук ретельно приховує. За даними журналістів, Святослав Вакарчук вже близько року зустрічається з новою дівчиною, проте приховує своє особисте життя і стосунки від представників ЗМІ.

Також Фокус розповідав, що в червні Святослав Вакарчук оголосив про розставання Лялею Фонарьовою. За словами музиканта, вони прожили з Лялею Фонарьовою 20 років щасливого і насиченого життя, проте їхні дороги розійшлися.