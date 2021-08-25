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ЗМІ назвали ім'я дівчини, яка народила Вакарчуку первістка (фото)

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ЗМІ назвали ім'я жінки, яка народила сина Святослава Вакарчука
Святослав Вакарчук став батьком

Вагітну пасію Святослава Вакарчука помітили ще на пресконференції кінофестивалю "Молодість".

Обраницею фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який подарував йому первістка, є 39-річна директорка і виконавча продюсерка компанії Radioaktivefilm Євгенія Яцута. Про це розповідає видання "Страна", що перебуває під санкціями РНБО.

Як розповідають джерела журналістів, Євгенія Яцута в травні 2021 року зняла для групи "Океан Ельзи" кліп на пісню "В небо жене", і вже тоді її помітили з округленим животом.

Євгенія Яцута, яку "Страна" називає пасією Святослава Вакарчука, брала участь у пресконференції кінофестивалю "Молодість", і сукня підкреслювала її округлі форми.

Вагітна пасія Святослава Вакарчука Євгена Яцута
Вагітна Євгенія Яцута

Судячи з профілю Яцути в Facebook, у директорки компанії Radioaktivefilm вже є діти. У Євгенії Яцути підростає дочка Софія, яка народилася в попередньому шлюбі з режисером Денисом Соніним.

Пресслужба співака Святослава Вакарчука спростували інформацію про те, що син фронтмена "Океану Ельзи" народився 19 серпня. Первістка вирішили назвати на честь батька Святослава Івана.

"Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення і права на приватне життя. Єдине відзначимо, що інформація про 19 серпня як дату народження не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Пасія Святослава Вакарчука Євгена Яцута
39-річна Євгенія Яцута
Пасія Святослава Вакарчука Євгена Яцута
39-річна Євгенія Яцута

Раніше Фокус повідомляв, що у Святослава Вакарчука народився син. У 44-річного фронтмена групи "Океан Ельзи" народився первісток, а стосунки з жінкою, яка подарувала йому сина, Святослав Вакарчук ретельно приховує. За даними журналістів, Святослав Вакарчук вже близько року зустрічається з новою дівчиною, проте приховує своє особисте життя і стосунки від представників ЗМІ.

Також Фокус розповідав, що в червні Святослав Вакарчук оголосив про розставання Лялею Фонарьовою. За словами музиканта, вони прожили з Лялею Фонарьовою 20 років щасливого і насиченого життя, проте їхні дороги розійшлися.