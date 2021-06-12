Святослав Вакарчук заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою: "Завжди будемо близькими людьми"

Святослав Вакарчук публічно подякував Лялі Фонарьовій за прожиті разом роки і сподівається зберегти теплі стосунки.

Колишній народний депутат і соліст групи "Океан Ельзи" заявив про розлучення з дружиною Лялею Фонарьова. 12 червня він розповів подробиці на своїй сторінці в соціальній мережі "Інстаграм".

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За словами Святослава Вакарчука, він вирішив сам зізнатися в такому рішенні, щоб убезпечити свою родину, рідних і близьких від питань. Музикант відмовився розкривати причини розлучення, побажавши зберегти цю інформацію всередині сім'ї. В кінці поста він попросив не втручатися в особистий простір, а також не ставити ніяких питань і не обговорювати цю тему.

"Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися", — висловився Святослав Вакарчук у своїй публікації. — "Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за більш ніж двадцять років, які ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану".

Святослав і Ляля перебувають у шлюбі більше 20 років і рідко діляться подробицями свого приватного життя. Відомо, що Ляля стала іміджмейкером для групи "Океан Ельзи", у неї є дочка від першого шлюбу, яку співак взяли і допомагав виховувати, спільних дітей у них немає. В інтерв'ю програмі "Зоряний шлях" Святослав розповів, що подружився з дівчиною. Зараз Діані вже 28 років, вона працює стилістом.

[ + – ] Пост Святослава Вакарчука, присвячений розлучення Фото: Скриншот

1 червня 2020 року засновник і колишній лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про відхід з Верховної Ради. У той же час, він вирішив не залишати політичну силу і анонсував великий освітній проект. Незабаром фракцію "Голоси" у Верховній Раді очолив Ярослав Залізняк.

У липні 2021 року Святослав Вакарчук виступить разом з групою "Океан Ельзи" на фестивалі Atlas Weekend. Крім них на сцену вийдуть Fatboy Slim, The Hardkiss, Бумбокс і кілька інших колективів.

Вакарчук заявив, що нову пісню "Океану Ельзи" написав штучний інтелект. Текст композиції "Без тебе мене нема" підготував алгоритм, розроблений К'ефом Рішем і Університету Джонстона.