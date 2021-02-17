Вакарчук рассказал, что новую песню "Океана Эльзы" написал искусственный интеллект (видео)
Текст песни написала программа, разработанная аспирантом университета Джонстона Къефом Ришем.
Новую песню украинской группы "Без тебе мене нема" написал искусственный интеллект, — об этом сообщил лидер группы Святослав Вакарчук в Твиттере.
"Теперь, когда все когда все уже услышали песню #БезТебеМенеНема раскрою вам тайну. Песня написана искусственным интеллектом. Программа послушала все песни ОЭ, и написала свою… ну местами похоже получилось", — заявил Святослав Вакарчук.
По его словам, аспирант университета Джонстона Къеф Риш написал программу с обучением. В ее базу данных были добавлены все тексты песен "Океана Эльзы", на которых она "училась". После этого нейронная сеть смогла на основе предыдущих песен группы составить новую.
Премьера песни состоялась в пятницу, 12 февраля.
Последний на данный момент альбом группа выапустила в 2016 году под названием "Без меж".
Напомним, в июне 2020 года Святослав Вакарчук решил сложить свой депутатский мандат и покинуть Верховную Раду. На его место в парламент зашел "киборг" Андрей Шараскин, который служил в ВСУ с 2014 по 2016 год.
Фокус разбирался, почему Святослав Вакарчук "сошел с дистанции".