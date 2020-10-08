Место Вакарчука в Верховной Раде займет "киборг" Шараскин

Сначала вместо Вакарчука зайти в Верховную Раду должна была жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка.

Украинский актер, режиссер и киборг, защищавший Донецкий аэропорт Андрей Шараскин зайдет в Верховную Раду от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сейчас он ожидает постановления ЦИК о том, что его признали избранным, чтобы подать документы и стать депутатом.

С начала августа 2014 до января 2016 Шараскин воевал на Донбассе. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

Сначала вместо Вакарчука зайти в Верховную Раду должна была Алина Свидерская, которая является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка. Однако в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух сообщил о том, что Свидерская решила оставаться в партии, но не идти в парламент.