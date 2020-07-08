Жена экс-министра обороны займет место Вакарчука в Раде

ЦИК признала избранным народным депутатом от партии "Голос" Алину Свидерскую, которая проходит в парламент после сложения мандата Святославом Вакарчуком.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, 8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия признала ее избранным нардепом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

На сайте ЦИК указано, что Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права. Является директором норвежской компании ООО "Айсе Хидро Юкрейн" и проживает в Киеве. Она была включена в избирательный список партии "Голос" под № 19.

Алина Свидерская – супруга экс-министра обороны Андрея Загороднюка, о чем свидетельствует запись в его декларации.

Напомним, 11 июня лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. Он считает, что свою миссию выполнил – привел партию в парламент. 26 июня "Голос" лишил Вакарчука депутатских полномочий.