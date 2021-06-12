Празднику быть: на Atlas Weekend летит Fatboy Slim, Go_A прошумят в Тернополе, а Seal — во Львове

Второе карантинное лето оказалось не столь безнадежным, как прошлогоднее, — музыкальные фестивали на открытом воздухе разворачиваются во всю мощь.

Из двух фестивалей-гигантов — Atlas Weekend и UPark — второй снова перенесен на год из-за невозможности в период эпидемии коронавируса организовать выступления масштабных западных звезд, таких как отвязные пофигисты из Британии Gorillaz или ветераны нью-металла из США Slipknot.

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Зато Atlas Weekend состоится с 5 по 11 июля на территории ВДНХ. Не без потерь, разумеется: выступления многих западных звезд перенесены на 2022-й. Хедлайнер этого года — король танцевального жанра биг-бит (игривая электронная смесь фанка, ритм-энд-блюза и хип-хопа) британец Fatboy Slim. Его дэнс-хиты широко известны: Praise You , Ya Mama и, конечно же, Weapon Of Choice. Клип на последний трек, где голливудский актер Кристофер Уокен в образе одинокого бизнесмена зажигательно танцует в пустом оте­ле, ведущий американский телеканал VH1 назвал "лучшим музыкальным видео всех времен".

[ + – ] Кристофер Уокен танцует под Weapon Of Choice Fatboy Slim

Помимо "тяжеловеса" Fatboy Slim на фестивале представлена палитра отечественных рок-исполнителей и звезд ближнего зарубежья: "Океан Ельзи", The Hardkiss, Бумбокс, российская группа "Порнофильмы", латвийская Brainstorm и белорусский "Ляпис-98". Кстати, белорусский рэпер ЛСП станет хорошей альтернативой тем, кто в этом году не дождался Моргенштерна.

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По-видимому, чтобы немного добрать веса, организаторы в этом году пригласили на рок-фестиваль поп-грандов — Тину Кароль и российского "вечного романтика" Валерия Меладзе. Верное решение, несмотря на то, что приглашение Меладзе вызывало бурную дискуссию в соцсетях в стиле: "Следующие — Киркоров и Басков?"

Два бесплатных дня и другие особенности Atlas Weekend

Об особенностях Atlas Weekend в этом году Фокусу рассказывает Ксения Чайковская, пиар-директор фестиваля: "В 2021-м мы называемся Atlas Weekend — Friends Edition. В этот слоган закладываем мысль, что за шесть лет существования у нас появилось много друзей. Это артисты, это наши зрители, которые из года в год ходят на концерты, высказываются в соцсетях и следят за нашими новостями, а также команда организаторов, которая очень сплотилась за это время, и теперь друг другу мы уже больше, чем просто коллеги. За год локдаунов мы все соскучились по живым встречам на фестивале".

Могу уверить, сейчас музыкальный рынок заработал. И довольно мощно, поэтому надеемся на лучшее основатель рок-фестиваля Zaxidfest Яков Матвийчук

Что касается карантинных мер, то они следующие.

"Должно быть 4 кв. м на человека, — объясняет Чайковская. — Мы посчитали всю территорию фестиваля на ВДНХ и поняли, что можем вместить туда чуть более 80 тыс. человек. В прежние годы в первый бесплатный день у нас максимально было 156 тыс. человек (а суммарно за весь фестиваль — 538 тыс.). Чтобы распределить это количество по разным датам, в этом году мы даем два бесплатных фестивальных дня с одной и той же программой, с одними и теми же артистами, чтобы все желающие могли попасть либо в понедельник, либо во вторник (5 и 6 июля). Зритель вводит свои данные на сайте и получает пригласительный на один из этих дней. Когда количество регистрируемых людей достигнет максимума, мы закроем регистрацию. В платные дни количество зрителей будем отслеживать по купленным билетам".

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Многие волнуются, точно ли Fatboy Slim доберется до Киева. Ксения Чайковская успокаивает: "Европа сейчас может ехать в Украину. С менеджером Fatboy Slim обговорены все условия. В Европе по сравнению с США лучше ситуация с вакцинацией. Просто европейцам по приезде, как и нашим туристам, надо сдавать ПЦР-тест или уйти на самоизоляцию".

Многие фаны переживали, что количество мероприятий фестиваля сократят. "На самом деле нет. Территория фестиваля в этом году будет больше, добавятся интерактивные зоны с эксклюзивными аттракционами, — заверяет Фокус Чайковская. — Неповторимая атмосфера, за которую нас любят, обязательно будет в этом году".

Джаз и не только — на Leopolis Jazz Fest

Отличная новость и для любителей джаза: во Львове с 24 по 28 июня состоится Leopolis Jazz Fest — крупнейший национальный джазовый фестиваль и один из самых грандиозных в Европе. И хоть в этом году Leopolis Jazz Fest празднует свою 10-ю годовщину, народу на нем будет вдвое меньше обычного.

"К сожалению, нам пришлось существенно сократить количество зрителей, физически присутствующих на концертах, зато каждый из них бесплатно пройдет тестирование на COVID-19", — говорит Фокусу Наталья Горбачевская, исполнительный директор Leopolis Jazz Fest.

В Украину летом приедут артисты мирового масштаба: поп-звезды Fatboy Slim и Seal и мастера джаза Kamasi Washington, Jazz at Lincoln Center Orchestra и Chris Botti

Организаторы предупреждают, что из-за сокращения количества билетов, выпущенных в продажу, торгующих фальшивыми билетами мошенников оказалось особенно много. Известны даже случаи, когда злоумышленники продавали пригласительные на несуществующие мероприятия фестиваля.

Но выступлений меньше не станет: на трех основных сценах ежедневно планируют проводить по два концерта. И хотя каждый из хедлайнеров заслуживает внимания, многие любители джаза во Львов приедут специально для того, чтобы послушать американский Jazz at Lincoln Center Orchestra под управлением трубача и композитора Уинтона Марсалиса. За свою долгую музыкальную карьеру, начавшуюся в 1982 году, Марсалис собрал все мыслимые премии. Одних только "Грэмми" в его коллекции девять. Он стал первым джазовым музыкантом, получившим Пулитцеровскую премию в области музыки. Журнал Time признал его одним из 25 самых влиятельных людей в США. Впрочем, музыка расскажет о нем больше, чем регалии. Марсалис с парадоксальной ловкостью переходит от пронзительной экспрессивности к легкому, плавному звучанию, как будто подражая классической музыке. Он смешивает этнические мотивы, техно и free jazz, причем вместе они не резонируют, а выглядят как единое законченное произведение.

Те из слушателей, для кого экспрессии окажется многовато, отдохнут на концерте другого хедлайнера, не менее именитого, саксофониста Камаси Вашингтона, известного своим обволакивающим звуком, который будто погружает слушателя в параллельную реальность.

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На Leopolis Jazz Fest, словно тоже "в помощь" основному жанру, добавят толику качественной поп-музыки. Здесь, например, выступит британский певец Seal. Анонсируя его концерт, арт-директор фестиваля Алексей Коган назвал его "популярной музыкой с человеческим лицом". Seal был одной из ключевых поп-звезд ­1990-х. В США, Европе и на постсоветском пространстве ни одна дискотека не обходилась без его хитов Crazy и Killer, а романтическая баллада Kiss from a Rose стала саундтреком блокбастера "Бэтмен навсегда". Впрочем, содержание последнего альбома Seal — Standards — доказывает, что его возможности не ограничиваются рамками поп-музыки. Он состоит из интересного, хотя и своеобразного исполнения джазовых стандартов. Не самый широкий голосовой диапазон певца компенсируется великолепной вокальной техникой. Он выработал собственную и во многом неожиданную манеру исполнения джазовых композиций.

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Интерес публики вызовет и чарующе-нежный звук трубы Криса Ботти — мастера smooth jazz (легкий, приятный джаз), который часто сотрудничает со Стингом. А Украину представит Дмитрий Шуров и его "Pianoбой" со специальной джазовой программой.

Особенность Leopolis Jazz Fest в том, что джаз в эти дни во Львове будет звучать с открытых сцен — на площади Рынок и перед дворцом Потоцких, так что услышать эту музыку можно, просто гуляя по улицам города.

Go_A в Тернополе

С 28 июля по 1 августа в Тернополе состоится рок-фестиваль "Файне Місто". Здесь развернут три сцены: Dark stage, Light Stage, Main Stage. Среди хедлайнеров — "Друга рiка", "Антитіла" и ветераны хип-хопа харьковский дуэт ТНМК.

Будет и десант оппозиционных российских рок-музыкантов — те же "Порнофильмы" и модная рок-группа Louna, которая впервые выступит в Украине. Они обязательно исполнят песню "Штурмуя небеса", где есть строки, близкие украинским слушателям: "Слава героям, ломавшим схемы!"

Чтобы все желающие могли попасть на Atlas Weekend, мы в этом году даем два бесплатных дня с одной и той же программой пиар-директор фестиваля Atlas Weekend Ксения Чайковская

Заявлены и западные гости: калифорнийская рок-группа Fever 333 и шотландская ALESTORM.

Для увеличившейся в разы после Евровидения-2021 армии поклонников фолк-рейв группы Go_A сообщаем, что в Тернополе она выступит на сцене Light Stage.

[ + – ] ТРИУМФАТОРЫ ЕВРОВИДЕНИЯ. Для увеличившейся после Евровидения армии поклонников группы Go_A сообщаем, что они выступят на фестивале "Файне Місто" в Тернополе

Фестиваль Zaxidfest, который состоится 27–29 августа в селе Родатичи под Львовом, пока не сообщает о своих ведущих артистах.

"К сожалению, не можем назвать хедлайнеров, потому что по контракту я могу назвать их только 15 июня, — объясняет Фокусу Яков Матвийчук, основатель фестиваля. — Это будут отечественные исполнители, потому что я не разделяю оптимизма некоторых моих коллег на предмет приезда зарубежных групп. В этом году это очень сложно. Единственное, в чем могу уверить, — музыкальный рынок заработал довольно мощно, поэтому надеемся на лучшее".

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Сооснователь фестиваля Bouquet Kyiv Stage Ирина Буданская сообщила Фокусу о датах его проведения: 27 августа — 2 сентября. Он состоится на территории Святой Софии в Киеве. Что касается хедлайнеров, то там планируют выступить израильский мандалист Ави Авиталь, два джазовых трио — французское Реми Паносяна и польское — Анджея Ягодзинского, а также столичный New Era Orchestra.