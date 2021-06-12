Святу бути: на Atlas Weekend летить Fatboy Slim, Go_A прошумлять у Тернополі, а Seal — у Львові

Друге карантинне літо виявилося не настільки безнадійним, як торішнє, — музичні фестивалі на відкритому повітрі розгортаються на повну потужність.

З двох фестивалів-гігантів — Atlas Weekend і UPark — другий знову перенесений на рік через неможливість у період епідемії коронавірусу організувати виступи масштабних західних зірок, таких як відвʼязні пофігісти з Британії Gorillaz або ветерани нью-металу із США Slipknot.

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Зате Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня на території ВДНГ. Не без втрат, зрозуміло: виступи багатьох західних зірок перенесені на 2022-ий. Хедлайнер цього року — король танцювального жанру біг-біт (грайлива електронна суміш фанку, ритм-енд-блюзу та хіп-хопу) британець Fatboy Slim. Його денс-хіти широко відомі: Praise You, Ya Mama і, звичайно ж, Weapon Of Choice. Кліп на останній трек, де голлівудський актор Крістофер Вокен в образі самотнього бізнесмена танцює в порожньому готелі, що ведучий американського телеканалу VH1 назвав "найкращим музичним відео всіх часів".

[ + – ] Крістофер Вокен танцює під Weapon Of Choice Fatboy Slim

Крім "важковаговика" Fatboy Slim, на фестивалі представлена палітра вітчизняних рок-виконавців та зірок ближнього зарубіжжя: "Океан Ельзи", The Hardkiss, Бумбокс, російська група "Порнофільми", латвійська Brainstorm і білоруський "Ляпіс-98". До речі, білоруський репер ЛСП стане хорошою альтернативою тим, хто в цьому році не дочекався Моргенштерна.

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Мабуть, щоб трохи добрати ваги, організатори цього року запросили на рок-фестиваль поп-грандів — Тіну Кароль і російського "вічного романтика" Валерія Меладзе. Правильне рішення, незважаючи на те, що запрошення Меладзе викликало бурхливу дискусію в соцмережах у стилі: "Наступні — Кіркоров та Басков?"

Два безкоштовних дні та інші особливості Atlas Weekend

Про особливості Atlas Weekend у цьому році Фокусу розповідає Ксенія Чайковська, піар-директор фестивалю: "у 2021-му ми називаємося Atlas Weekend — Friends Edition. У цей слоган закладаємо думку, що за шість років існування в нас зʼявилося багато друзів. Це артисти, це наші глядачі, які з року в рік ходять на концерти, висловлюються в соцмережах і стежать за нашими новинами, а також команда організаторів, яка дуже згуртувалася за цей час, і тепер одне одному ми вже більше, ніж просто колеги. За рік локдаунів ми всі скучили за живими зустрічами на фестивалі".

Можу запевнити, зараз музичний ринок запрацював. І досить потужно, тому сподіваємося на краще засновник рок-фестивалю Zaxidfest Яків Матвійчук

Що стосується карантинних заходів, то вони такі.

"Повинно бути 4 кв. м на людину, — пояснює Чайковська. — Ми порахували всю територію фестивалю на ВДНГ і зрозуміли, що можемо вмістити туди трохи більше 80 тис. чоловік. У попередні роки в перший безкоштовний день у нас максимально було 156 тис. людей (а сумарно за весь фестиваль — 538 тис.). щоб розподілити цю кількість за різними датами, у цьому році ми даємо два безкоштовних фестивальні дні з однією і тією ж програмою, з одними і тими ж артистами, щоб усі охочі могли потрапити або в понеділок, або у вівторок (5 і 6 липня). Глядач вводить свої дані на сайті й отримує запрошення на один з цих днів. Коли кількість зареєстрованих людей досягне максимуму, ми закриємо реєстрацію. У платні дні кількість глядачів будемо відстежувати за придбаними квитками" .

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Багато хто хвилюється, чи точно Fatboy Slim добереться до Києва. Ксенія Чайковська заспокоює: "Європа наразі може їхати в Україну. З менеджером Fatboy Slim обговорені всі умови. У Європі порівняно із США краща ситуація з вакцинацією. Просто європейцям після приїзду, як і нашим туристам, треба здавати ПЛР-тест або піти на самоізоляцію".

Багато фанів переймалися, що кількість заходів фестивалю скоротять. "Насправді ні. Територія фестивалю в цьому році буде більшою, додадуться інтерактивні зони з ексклюзивними атракціонами, — запевняє Фокус Чайковська. — Неповторна атмосфера, за яку нас люблять, обовʼязково буде в цьому році".

Джаз і не тільки — на Leopolis Jazz Fest

Відмінна новина і для любителів джазу: у Львові з 24 по 28 червня відбудеться Leopolis Jazz Fest — найбільший національний джазовий фестиваль і один з найграндіозніших у Європі. І хоч у цьому році Leopolis Jazz Fest святкує свою 10-ту річницю, народу на ньому буде вдвічі менше, ніж зазвичай.

"На жаль, нам довелося істотно скоротити кількість глядачів, фізично присутніх на концертах, зате кожен з них безкоштовно пройде тестування на COVID-19", — говорить Фокусу Наталя Горбачевська, виконавчий директор Leopolis Jazz Fest.

В Україні влітку приїдуть артисти світового масштабу: поп-зірки Fatboy Slim і Seal і майстри джазу Kamasi Washington, Jazz at Lincoln Center Orchestra і Chris Botti

Організатори попереджають, що через скорочення кількості квитків, випущених у продаж, шахраїв, які торгують фальшивими квитками, виявилося особливо багато. Відомі навіть випадки, коли зловмисники продавали запрошення на заходи фестивалю, яких не існує.

Але виступів менше не стане: на трьох основних сценах щодня планують проводити по два концерти. І хоча кожен з хедлайнерів заслуговує на увагу, багато любителів джазу до Львова приїдуть спеціально для того, щоб послухати американський Jazz at Lincoln Center Orchestra під керуванням трубача і композитора Вінтона Марсаліса. За свою довгу музичну карʼєру, що почалася в 1982 році, Марсаліс зібрав усі мислимі премії. Одних тільки "Греммі" в його колекції девʼять. Він став першим джазовим музикантом, який отримав Пулітцерівську премію в галузі музики. Журнал Time визнав його одним з 25 найбільш впливових людей у США. Втім, музика розповість про нього більше, ніж регалії. Марсаліс з парадоксальною спритністю переходить від пронизливої експресивності до легкого, плавного звучання, ніби наслідуючи класичну музику. Він змішує етнічні мотиви, техно і free jazz, причому разом вони не резонують, а виглядають як єдиний закінчений твір.

Ті зі слухачів, для кого експресії виявиться забагато, відпочинуть на концерті іншого хедлайнера, не менше іменитого, саксофоніста Камасі Вашингтона, відомого своїм звуком, що обволікає і ніби занурює слухача в паралельну реальність.

[ + – ] Поп-ностальгія. Seal змусить публіку згадати 1990-і, коли на кожній дискотеці гриміли його хіти Crazy і Killer

На Leopolis Jazz Fest, немов теж "у допомогу" основному жанру, додадуть дещицю якісної поп-музики. Тут, наприклад, виступить британський співак Seal. Анонсуючи його концерт, арт-директор фестивалю Олексій Коган назвав його "популярною музикою з людським обличчям". Seal був однією з ключових поп-зірок 1990-х. У США, Європі і на пострадянському просторі жодна дискотека не обходилась без його хітів Crazy і Killer, а романтична балада Kiss from a Rose стала саундтреком блокбастера "Бетмен назавжди". Втім, вміст останнього альбому Seal — Standards — доводить, що його можливості не обмежуються рамками поп-музики. Він складається з цікавого, хоча і своєрідного, виконання джазових стандартів. Не найбільш широкий голосовий діапазон співака компенсується чудовою вокальною технікою. Він виробив власну і багато в чому несподівану манеру виконання джазових композицій.

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Інтерес публіки викличе і чарівно-ніжний звук труби Кріса Ботті — майстри smooth jazz (легкий, приємний джаз), який часто співпрацює зі Стінгом. А Україну представить Дмитро Шуров і його "Pianoбой" зі спеціальною джазовою програмою.

Особливість Leopolis Jazz Fest у тому, що джаз у ці дні у Львові звучатиме з відкритих сцен — на площі Ринок та перед палацом Потоцьких, тому почути цю музику можна, просто гуляючи вулицями міста.

Go_A в Тернополі

З 28 липня по 1 серпня в Тернополі відбудеться рок-фестиваль "Файне Місто". Тут розгорнуто три сцени: Dark stage, Light Stage, Main Stage. Серед хедлайнерів — "Друга рiка", "Антитіла" та ветерани хіп-хопу харківський дует ТНМК.

Буде і десант опозиційних російських рок-музикантів — ті ж "Порнофільми" і модна рок-група Louna, яка вперше виступить в Україні. Вони обовʼязково виконають пісню "Штурмуючи небеса", де є рядки, близькі українським слухачам: "Слава героям, ламали схеми!"

Щоб усі охочі могли потрапити на Atlas Weekend, ми в цьому році даємо два безкоштовних дні з однією і тією ж програмою піар-директорка фестивалю Atlas Weekend Ксенія Чайковська

Заявлені і західні гості: каліфорнійська рок-група Fever 333 і шотландська ALESTORM.

Для армії шанувальників фолк-рейв групи Go_A, яка збільшилася в рази після Євробачення-2021, повідомляємо, що в Тернополі вона виступить на сцені Light Stage.

[ + – ] Тріумфатори Євробачення. Для армії шанувальників фолк-рейв групи Go_A, яка збільшилася в рази після Євробачення-2021, повідомляємо, що вони виступлять на фестивалі "Файне Місто" в Тернополі

Фестиваль Zaxidfest, який відбудеться 27-29 серпня в селі Родатичі під Львовом, поки не повідомляє про своїх провідних артистів.

"На жаль, не можемо назвати хедлайнерів, тому що за контрактом я можу назвати їх тільки 15 червня, — пояснює Фокусу Яків Матвійчук, засновник фестивалю. — Це будуть вітчизняні виконавці, тому що я не поділяю оптимізму деяких моїх колег на предмет приїзду зарубіжних груп. У цьому році це дуже складно. Єдине, у чому можу запевнити, — музичний ринок запрацював досить потужно, тому сподіваємося на краще".

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Співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська повідомила Фокусу про дати його проведення: 27 серпня — 2 вересня. Він відбудеться на території Святої Софії в Києві. Що стосується хедлайнерів, то там планують виступити ізраїльський мандаліст Аві Авіталь, два джазових тріо — французьке Ремі Паносяна і польське — Анджея Ягодзинського, а також столичний New Era Orchestra.