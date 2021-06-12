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Святу бути: на Atlas Weekend летить Fatboy Slim, Go_A прошумлять у Тернополі, а Seal — у Львові

Костянтин Рильов, Марія Бондар
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фестиваль Атлас Вікенд — натовп глядачів
Фото: Getty Images | Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня на території ВДНГ

Друге карантинне літо виявилося не настільки безнадійним, як торішнє, — музичні фестивалі на відкритому повітрі розгортаються на повну потужність.

З двох фестивалів-гігантів — Atlas Weekend і UPark — другий знову перенесений на рік через неможливість у період епідемії коронавірусу організувати виступи масштабних західних зірок, таких як відвʼязні пофігісти з Британії Gorillaz або ветерани нью-металу із США Slipknot.

Зате Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня на території ВДНГ. Не без втрат, зрозуміло: виступи багатьох західних зірок перенесені на 2022-ий. Хедлайнер цього року — король танцювального жанру біг-біт (грайлива електронна суміш фанку, ритм-енд-блюзу та хіп-хопу) британець Fatboy Slim. Його денс-хіти широко відомі: Praise You, Ya Mama і, звичайно ж, Weapon Of Choice. Кліп на останній трек, де голлівудський актор Крістофер Вокен в образі самотнього бізнесмена танцює в порожньому готелі, що ведучий американського телеканалу VH1 назвав "найкращим музичним відео всіх часів".

Крістофер Вокен танцює під Weapon Of Choice Fatboy Slim

Крім "важковаговика" Fatboy Slim, на фестивалі представлена палітра вітчизняних рок-виконавців та зірок ближнього зарубіжжя: "Океан Ельзи", The Hardkiss, Бумбокс, російська група "Порнофільми", латвійська Brainstorm і білоруський "Ляпіс-98". До речі, білоруський репер ЛСП стане хорошою альтернативою тим, хто в цьому році не дочекався Моргенштерна.

Святослав Вакарчук на сцені
Довгоочікуване рандеву. Рок-фани нарешті зустрінуться з ОЕ і Святославом Вакарчуком, який повернувся з політики на естраду

Мабуть, щоб трохи добрати ваги, організатори цього року запросили на рок-фестиваль поп-грандів — Тіну Кароль і російського "вічного романтика" Валерія Меладзе. Правильне рішення, незважаючи на те, що запрошення Меладзе викликало бурхливу дискусію в соцмережах у стилі: "Наступні — Кіркоров та Басков?"

Два безкоштовних дні та інші особливості Atlas Weekend

Про особливості Atlas Weekend у цьому році Фокусу розповідає Ксенія Чайковська, піар-директор фестивалю: "у 2021-му ми називаємося Atlas Weekend — Friends Edition. У цей слоган закладаємо думку, що за шість років існування в нас зʼявилося багато друзів. Це артисти, це наші глядачі, які з року в рік ходять на концерти, висловлюються в соцмережах і стежать за нашими новинами, а також команда організаторів, яка дуже згуртувалася за цей час, і тепер одне одному ми вже більше, ніж просто колеги. За рік локдаунів ми всі скучили за живими зустрічами на фестивалі".

Можу запевнити, зараз музичний ринок запрацював. І досить потужно, тому сподіваємося на краще

засновник рок-фестивалю Zaxidfest
Яків Матвійчук

Що стосується карантинних заходів, то вони такі.

"Повинно бути 4 кв. м на людину, — пояснює Чайковська. — Ми порахували всю територію фестивалю на ВДНГ і зрозуміли, що можемо вмістити туди трохи більше 80 тис. чоловік. У попередні роки в перший безкоштовний день у нас максимально було 156 тис. людей (а сумарно за весь фестиваль — 538 тис.). щоб розподілити цю кількість за різними датами, у цьому році ми даємо два безкоштовних фестивальні дні з однією і тією ж програмою, з одними і тими ж артистами, щоб усі охочі могли потрапити або в понеділок, або у вівторок (5 і 6 липня). Глядач вводить свої дані на сайті й отримує запрошення на один з цих днів. Коли кількість зареєстрованих людей досягне максимуму, ми закриємо реєстрацію. У платні дні кількість глядачів будемо відстежувати за придбаними квитками" .

Fatboy Slim
Денс-експресії. Британець Fatboy Slim проводить свої концерти під девізом "Танцюють усі!"

Багато хто хвилюється, чи точно Fatboy Slim добереться до Києва. Ксенія Чайковська заспокоює: "Європа наразі може їхати в Україну. З менеджером Fatboy Slim обговорені всі умови. У Європі порівняно із США краща ситуація з вакцинацією. Просто європейцям після приїзду, як і нашим туристам, треба здавати ПЛР-тест або піти на самоізоляцію".

Багато фанів переймалися, що кількість заходів фестивалю скоротять. "Насправді ні. Територія фестивалю в цьому році буде більшою, додадуться інтерактивні зони з ексклюзивними атракціонами, — запевняє Фокус Чайковська. — Неповторна атмосфера, за яку нас люблять, обовʼязково буде в цьому році".

Джаз і не тільки — на Leopolis Jazz Fest

Відмінна новина і для любителів джазу: у Львові з 24 по 28 червня відбудеться Leopolis Jazz Fest — найбільший національний джазовий фестиваль і один з найграндіозніших у Європі. І хоч у цьому році Leopolis Jazz Fest святкує свою 10-ту річницю, народу на ньому буде вдвічі менше, ніж зазвичай.

"На жаль, нам довелося істотно скоротити кількість глядачів, фізично присутніх на концертах, зате кожен з них безкоштовно пройде тестування на COVID-19", — говорить Фокусу Наталя Горбачевська, виконавчий директор Leopolis Jazz Fest.

В Україні влітку приїдуть артисти світового масштабу: поп-зірки Fatboy Slim і Seal і майстри джазу Kamasi Washington, Jazz at Lincoln Center Orchestra і Chris Botti

Організатори попереджають, що через скорочення кількості квитків, випущених у продаж, шахраїв, які торгують фальшивими квитками, виявилося особливо багато. Відомі навіть випадки, коли зловмисники продавали запрошення на заходи фестивалю, яких не існує.

Але виступів менше не стане: на трьох основних сценах щодня планують проводити по два концерти. І хоча кожен з хедлайнерів заслуговує на увагу, багато любителів джазу до Львова приїдуть спеціально для того, щоб послухати американський Jazz at Lincoln Center Orchestra під керуванням трубача і композитора Вінтона Марсаліса. За свою довгу музичну карʼєру, що почалася в 1982 році, Марсаліс зібрав усі мислимі премії. Одних тільки "Греммі" в його колекції девʼять. Він став першим джазовим музикантом, який отримав Пулітцерівську премію в галузі музики. Журнал Time визнав його одним з 25 найбільш впливових людей у США. Втім, музика розповість про нього більше, ніж регалії. Марсаліс з парадоксальною спритністю переходить від пронизливої експресивності до легкого, плавного звучання, ніби наслідуючи класичну музику. Він змішує етнічні мотиви, техно і free jazz, причому разом вони не резонують, а виглядають як єдиний закінчений твір.

Ті зі слухачів, для кого експресії виявиться забагато, відпочинуть на концерті іншого хедлайнера, не менше іменитого, саксофоніста Камасі Вашингтона, відомого своїм звуком, що обволікає і ніби занурює слухача в паралельну реальність.

Seal
Поп-ностальгія. Seal змусить публіку згадати 1990-і, коли на кожній дискотеці гриміли його хіти Crazy і Killer

На Leopolis Jazz Fest, немов теж "у допомогу" основному жанру, додадуть дещицю якісної поп-музики. Тут, наприклад, виступить британський співак Seal. Анонсуючи його концерт, арт-директор фестивалю Олексій Коган назвав його "популярною музикою з людським обличчям". Seal був однією з ключових поп-зірок 1990-х. У США, Європі і на пострадянському просторі жодна дискотека не обходилась без його хітів Crazy і Killer, а романтична балада Kiss from a Rose стала саундтреком блокбастера "Бетмен назавжди". Втім, вміст останнього альбому Seal — Standards — доводить, що його можливості не обмежуються рамками поп-музики. Він складається з цікавого, хоча і своєрідного, виконання джазових стандартів. Не найбільш широкий голосовий діапазон співака компенсується чудовою вокальною технікою. Він виробив власну і багато в чому несподівану манеру виконання джазових композицій.

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Інтерес публіки викличе і чарівно-ніжний звук труби Кріса Ботті — майстри smooth jazz (легкий, приємний джаз), який часто співпрацює зі Стінгом. А Україну представить Дмитро Шуров і його "Pianoбой" зі спеціальною джазовою програмою.

Особливість Leopolis Jazz Fest у тому, що джаз у ці дні у Львові звучатиме з відкритих сцен — на площі Ринок та перед палацом Потоцьких, тому почути цю музику можна, просто гуляючи вулицями міста.

Go_A в Тернополі

З 28 липня по 1 серпня в Тернополі відбудеться рок-фестиваль "Файне Місто". Тут розгорнуто три сцени: Dark stage, Light Stage, Main Stage. Серед хедлайнерів — "Друга рiка", "Антитіла" та ветерани хіп-хопу харківський дует ТНМК.

Буде і десант опозиційних російських рок-музикантів — ті ж "Порнофільми" і модна рок-група Louna, яка вперше виступить в Україні. Вони обовʼязково виконають пісню "Штурмуючи небеса", де є рядки, близькі українським слухачам: "Слава героям, ламали схеми!"

Щоб усі охочі могли потрапити на Atlas Weekend, ми в цьому році даємо два безкоштовних дні з однією і тією ж програмою

піар-директорка фестивалю Atlas Weekend
Ксенія Чайковська

Заявлені і західні гості: каліфорнійська рок-група Fever 333 і шотландська ALESTORM.

Для армії шанувальників фолк-рейв групи Go_A, яка збільшилася в рази після Євробачення-2021, повідомляємо, що в Тернополі вона виступить на сцені Light Stage.

Go-A
Тріумфатори Євробачення. Для армії шанувальників фолк-рейв групи Go_A, яка збільшилася в рази після Євробачення-2021, повідомляємо, що вони виступлять на фестивалі "Файне Місто" в Тернополі

Фестиваль Zaxidfest, який відбудеться 27-29 серпня в селі Родатичі під Львовом, поки не повідомляє про своїх провідних артистів.

"На жаль, не можемо назвати хедлайнерів, тому що за контрактом я можу назвати їх тільки 15 червня, — пояснює Фокусу Яків Матвійчук, засновник фестивалю. — Це будуть вітчизняні виконавці, тому що я не поділяю оптимізму деяких моїх колег на предмет приїзду зарубіжних груп. У цьому році це дуже складно. Єдине, у чому можу запевнити, — музичний ринок запрацював досить потужно, тому сподіваємося на краще".

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Співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська повідомила Фокусу про дати його проведення: 27 серпня — 2 вересня. Він відбудеться на території Святої Софії в Києві. Що стосується хедлайнерів, то там планують виступити ізраїльський мандаліст Аві Авіталь, два джазових тріо — французьке Ремі Паносяна і польське — Анджея Ягодзинського, а також столичний New Era Orchestra.