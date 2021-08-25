Святослав Вакарчук уперше став батьком, — ЗМІ

За інформацією журналістів, уже майже рік в артиста нова пасія, стосунки з якою він приховує.

46-річний український музикант і фронтмен колективу "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 19 серпня вперше став батьком. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела.

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У день, коли хлопчик з'явився на світ, артист виступав в Одесі в клубі Ibiza. Джерело видання зазначило, що вже майже рік Святослав зустрічається з новою дівчиною, проте приховує своє особисте життя і стосунки від публіки.

За інформацією журналістів, кохана музиканта є співробітницею кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, зокрема і для зарубіжних брендів, а також займається виробництвом серіалів і кліпів.

Фото: Скриншот

Чи відповідає ця інформація дійсності, невідомо, оскільки на сторінках Вакарчука в соцмережах жодної згадки про поповнення в родині немає. На його сторінці в Instagram останній допис присвячений покійному барабанщику The Rolling Stones Чарлі Воттсу, а у Facebook — Маршу захисників.

Нагадаємо, в червні співак і двічі колишній народний депутат України заявив про те, що розлучився з Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя. У пресі відразу ж з'явилися чутки про те, що в нього — роман із "дуже талановитою дівчинкою", 23-річною артисткою Віталіною Мусієнко, проте сам артист усе це спростував, заявивши, що в них тільки робочі й творчі стосунки.