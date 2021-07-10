Вакарчук прокоментував чутки про свої стосунки з "дуже талановитою дівчинкою"

Артист постарався відбутися жартами, але серйозно сказав: "Я доросла людина".

Музикант і експолітик 46-річний Святослав Вакарчук заявив, що у них з 23-річною виконавицею Віталіною Мусієнко "активні відносини", але вони тільки творчі і робочі.

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Про це він сказав 9 липня увечері, спілкуючись з журналістами під час фестивалю Atlas Weekend, повідомив "Обозреватель".

Мусієнко артист назвав "дуже талановитою дівчинкою". "Сподіваюся, що у неї все буде дуже добре з точки зору майбутньої сольної кар'єри", — сказав він.

У відповідь на питання про особисті зв'язки, Вакарчук з посмішкою попросив не починати цю тему. "Це чутки дурні, їх не треба коментувати", — пояснив він. А потім додав: "Я доросла людина".

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук 20 років був одружений з Лялею Фонарьовой, але місяць тому було повідомлено про їхнє розлучення.

ЗМІ назвали можливою новою обраницею музиканта Мусієнко, з якої він їздив в гастрольний тур з новим проєктом "Оранжерея". Вони разом виступали на сцені, трималися за руки і обнімалися.

1 червня 2020 року засновник і колишній лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про відхід з Верховної Ради. У той же час, він вирішив не залишати політичну силу і анонсував великий освітній проєкт.