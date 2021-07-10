Вакарчук прокомментировал слухи о своих отношениях с "очень талантливой девочкой"

Артист постарался отшутиться, но серьезно сказал: "Я взрослый человек".

Музыкант и экс-политик 46-летний Святослав Вакарчук заявил, что у них с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко "активные отношения", но они только творческие и рабочие.

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Об этом он сказал 9 июля вечером, общаясь с журналистами во время фестиваля Atlas Weekend, сообщил "Обозреватель".

Мусиенко артист назвал "очень талантливой девочкой". "Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения будущей сольной карьеры", – сказал он.

В ответ на вопрос о личных связях, Вакарчук с улыбкой попросил не начинать эту тему. "Это слухи глупые, их не надо комментировать", – пояснил он. А потом добавил: "Я взрослый человек".

Напомним, что Святослав Вакарчук 20 лет состоял в браке с Лялей Фонаревой, но месяц назад было сообщено об их разводе.

СМИ назвали возможной новой избранницей музыканта Мусиенко, с которой он ездил в гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея". Они вместе выступали на сцене, держались за руки и обнимались.

1 июня 2020 года основатель и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил об уходе из Верховной Рады. В то же время, он решил не покидать политическую силу и анонсировал большой образовательный проект.