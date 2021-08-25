Святослав Вакарчук впервые стал отцом, – СМИ

По информации журналистов, уже около года у артиста новая пассия, отношения с которой он скрывает.

46-летний украинский музыкант и фронтмен коллектива "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук 19 августа впервые стал отцом. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В день, когда мальчик появился на свет, артист выступал в Одессе в клубе Ibiza. Источник издания отметил, что уже около года Святослав встречается с новой девушкой, однако скрывает свою личную жизнь и отношения от публики.

По информации журналистов, возлюбленная музыканта является сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.

Фото: Скриншот

Соответствует ли эта информация действительности, неизвестно, поскольку на страницах Вакарчука в соцсетях ни одного упоминания о пополнении в семье нет. На его странице в Instagram последний пост посвящен покойному барабанщику The Rolling Stones Чарли Уотсу, а в Facebook – Маршу защитников.

Напомним, в июне певец и дважды бывший народный депутат Украины заявил о том, что расстался с Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни. В прессе сразу же появились слухи о том, что у него – роман с "очень талантливой девочкой", 23-летней артисткой Виталиной Мусиенко, однако сам артист все это опроверг, заявив, что у них только рабочие и творческие отношения.