Вакарчук заявил, что присоединился к ВСУ и получил приказ вдохновлять людей по Украине

Певец говорит, что будет поддерживать украинских граждан морально, а если будет нужно, то станет защищать Украину с оружием в руках.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вступил в ряды ВСУ в звании лейтенанта. Командование поручило ему задачу — ездить по городам Украины, и вдохновлять военных и гражданское население. Об этом Вакарчук рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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"Откомандирован во львовскую военно-гражданскую администрацию. Львовская ВГА дала мне распоряжение ездить по Украине и вдохновлять людей. Так что, я на своем месте, а если будет нужно, стану защищать Украину с оружием в руках", — сказал Вакарчук.

По мнению Вакарчука, во время войны нет оттенков, есть только черное и белое, и на белой стороне те, кто отдают свои силы и знания, свой талант для защиты страны.

Ранее Фокус сообщал, что мэр Харькова попросил Вакарчука написать гимн для его героического города. Вакарчук, который давал в харьковском метро импровизированный концерт, ответил согласием.

До этого Вакарчук приехал в Николаев, чтобы поддержать украинских военных. Он встретился с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, и вместе они записали видеообращение к жителям области.