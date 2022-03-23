Вакарчук заявив, що приєднався до ЗСУ та отримав наказ надихати людей в Україні

Співак каже, що підтримуватиме українських громадян морально, а якщо буде потрібно, то захищатиме Україну зі зброєю в руках.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вступив до лав ЗСУ у званні лейтенанта. Командування доручило йому завдання — їздити містами України, надихати військових та цивільних. Про це Вакарчук розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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"Відряджений до Львівської військово-цивільної адміністрації. Львівська ВЦА дала мені розпорядження їздити Україною та надихати людей. Отже, я на своєму місці, а якщо буде потрібно, захищатиму Україну зі зброєю в руках", — сказав Вакарчук.

На думку Вакарчука, під час війни немає відтінків, є лише чорне та біле, і на білому боці ті, хто віддають свої сили та знання, свій талант для захисту країни.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Харкова попросив Вакарчука написати гімн для його героїчного міста. Вакарчук, який давав у харківському метро імпровізований концерт, погодився.

До цього Вакарчук приїхав до Миколаєва, щоб підтримати українських військових. Він зустрівся з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, і разом вони записали відеозвернення до мешканців області.