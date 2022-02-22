"Океан Эльзы" проводит концерт на Пешеходно-велосипедном мосту в Киеве (фото, видео)

Объединяющее выступление для киевлян Вакарчук со своими коллегами решили дать спонтанно.

Группа "Океан Эльзы" решила дать киевлянам небольшое бесплатное представление. В настоящее время, оно проходит на на Пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Об этом лидер группы Святослав Вакарчук сообщил в телеграм-канале.

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Сегодня в 15:00, просто приходи на Пешеходно-велосипедный мост. Океан Эльзы исполнит несколько песен вместе со всеми нами. Мы вместе, мы сильны, мы объединены, — сказано в сообщении. Также, музыканты выложили карту Киева с указанием точки проведения мероприятия.

Этот концерт назван Вакарчуком "объединяющим". Первоначально лидер группы "Океан Эльзы" просто хотел снять небольшой мотивационный ролик для детей. Но после того, как информация просочилась в интернет, участники группы решили дать небольшой концерт на гитарах.

[ + – ] Станислав Вакарчук

Одна из гитар, принесенных с собой участниками группы "Океан Ельзы", расписана представителями разных батальонов ВСУ на востоке Украины, куда приезжал с концертами Вакарчук.

Ранее Фокус сообщал о том, что Святослав Вакарчук стал частью уличного вертепа, и пел на улице колядки. Это произошло во Львове, куда певец приезжал на праздник к своим близким.

В рейтинге 100 соотечественников, изменивших Украину, Святослав Вакарчук занял первое место по уровню недоверия. После него по списку идут Верка Сердючка и Ирина Билык.

В 2021 году Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Девушку, с которой встречается певец, он скрывает от общественности. О ней известно лишь то, что она работает в кинопродюсерской компании, занимающейся съемками рекламы.