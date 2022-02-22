"Океан Ельзи" проводить концерт на Пішохідно-велосипедному мосту в Києві (фото, відео)

Об'єднавчий виступ для киян Вакарчук зі своїми колегами вирішили дати спонтанно.

Гурт "Океан Ельзи" вирішив дати киянам невелику безкоштовну виставу. Наразі вона проходить на Пішохідно-велосипедному мосту в Києві. Про це лідер гурту Святослав Вакарчук повідомив у телеграм-каналі.

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"Сьогодні о 15:00 просто приходь на Пішохідно-велосипедний міст. Океан Ельзи виконає кілька пісень разом із нами. Ми разом, ми сильні, ми об'єднані", — сказано в повідомленні. Також музиканти виклали карту Києва із зазначенням точки проведення заходу.

Цей концерт названий Вакарчуком таким, що "об'єднує". Спочатку лідер гурту "Океан Ельзи" просто хотів зняти невеликий мотиваційний ролик для дітей. Але після того, як інформація просочилася до інтернету, учасники гурту вирішили дати невеликий концерт на гітарах.

[ + – ] Станіслав Вакарчук

Одна із гітар, принесених із собою учасниками гурту "Океан Ельзи", розписана представниками різних батальйонів ЗСУ на сході України, куди приїжджав із концертами Вакарчук.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Святослав Вакарчук став частиною вуличного вертепу і співав на вулиці колядки. Це сталося у Львові, куди співак приїжджав на свято до своїх близьких.

У рейтингу 100 співвітчизників, які змінили Україну, Святослав Вакарчук посів перше місце за рівнем недовіри. Після нього за списком йдуть Вєрка Сердючка та Ірина Білик.

У 2021 році Святослав Вакарчук вперше став батьком. Дівчину, з якою зустрічається співак, він приховує від загалу. Про неї відомо лише те, що вона працює у кінопродюсерській компанії, яка займається зйомками реклами.