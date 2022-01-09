Вакарчук став частиною вуличного вертепу та заспівав колядки (відео)

Артист заявив, що не зміг пройти повз вуличних співаків. Хоча в його планах був візит до мами та друзів.

Лідер гурту "Океан Ельзи", співак Святослав Вакарчук приєднався у Львові до арт-вертепу колядників, про що стало відомо у його Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Відомо, що святкові пісні зібралися співати мешканці міста, серед яких лікарі та підприємці. Співак приїхав до Львова на свято до близьких — мами та друзів, але не зміг пройти повз групу людей, яких об'єднала національна різдвяна традиція.

"Той момент, коли з глядача перетворюєшся на виконавця", — написав фронтмен українського гурту.

Відомо, що колядники ходили будинками, показували благодійні вистави і виступали просто неба. Усі виручені гроші планується витратити на лікування дітей із важкими діагнозами.

Святослав Вакарчук став одним із членів команди колядників і зробив кілька кадрів із вертепом та шанувальниками.

[ + – ] Святослав Вакарчук із вертепом

Нагадаємо, влітку 2021 року Святослав Вакарчук заявив, що у них із 23-річною виконавицею Віталіною Мусієнкою "активні стосунки", але вони лише творчі та робітничі. Чутки про їхній роман він спростував.

Як відомо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонаревою, з якою був одружений 20 років.