Вакарчук став частиною вуличного вертепу та заспівав колядки (відео)
Артист заявив, що не зміг пройти повз вуличних співаків. Хоча в його планах був візит до мами та друзів.
Лідер гурту "Океан Ельзи", співак Святослав Вакарчук приєднався у Львові до арт-вертепу колядників, про що стало відомо у його Facebook.
Відомо, що святкові пісні зібралися співати мешканці міста, серед яких лікарі та підприємці. Співак приїхав до Львова на свято до близьких — мами та друзів, але не зміг пройти повз групу людей, яких об'єднала національна різдвяна традиція.
"Той момент, коли з глядача перетворюєшся на виконавця", — написав фронтмен українського гурту.
Відомо, що колядники ходили будинками, показували благодійні вистави і виступали просто неба. Усі виручені гроші планується витратити на лікування дітей із важкими діагнозами.
Святослав Вакарчук став одним із членів команди колядників і зробив кілька кадрів із вертепом та шанувальниками.
Нагадаємо, влітку 2021 року Святослав Вакарчук заявив, що у них із 23-річною виконавицею Віталіною Мусієнкою "активні стосунки", але вони лише творчі та робітничі. Чутки про їхній роман він спростував.
Як відомо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонаревою, з якою був одружений 20 років.