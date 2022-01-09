Вакарчук стал частью уличного вертепа и спел колядки (видео)

Артист заявил, что не смог пройти мимо уличных певцов. Хотя в его планах был визит к маме и друзьям.

Лидер группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук присоединился во Львове к арт-вертепу колядников, о чем стало известно в его Facebook.

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Известно, что праздничные песни собрались петь жители города, среди которых врачи и предприниматели. Певец приехал во Львов на праздник к близким — маме и друзьям, но не смог пройти мимо группы людей, которых объединила национальная рождественская традиция.

"Тот момент, когда из зрителя превращаешься в исполнителя", — написал фронтмен украинской группы.

Известно, что колядники ходили по домам, показывали благотворительные представления и выступали под открытым небом. Все вырученные деньги планируется потратить для лечения детей с тяжелыми диагнозами.

Святослав Вакарчук стал одним из членов команды колядников и сделал несколько кадров с вертепом и поклонниками.

[ + – ] Святослав Вакарчук с вертепом

Напомним, летом 2021 года Святослав Вакарчук заявил, что у них с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко "активные отношения", но они только творческие и рабочие. Слухи об их романе он опроверг.

Как известно, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук развелся с Лялей Фонаревой, с которой состоял в браке 20 лет.