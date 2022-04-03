Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з донькою

Наразі співак допомагає волонтерам у Львові.

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Український співак та експолітик Святослав Вакарчук поділився у своєму Instagram рідкісним знімком з прийомною донькою Діаною Фонарьовою у Львові.

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На фото 46-річний фронтмен гурту "Океан Ельзи" та його донька тримають синьо-жовтий прапор гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

[ + – ] Святослав Вакарчук з донькою Діаною у Львові

"Цей прапор — подарунок від бійців 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади. Розгорнули його у Львові разом з донькою Діаною", — зазначив Вакарчук, додавши, що Діана волонтерить у Львові з перших днів повномасштабної війни, допомагаючи переселенцям знайти прихисток у Європі.

Діана Фонарьова — донька першої дружини Святослава Вакарчука Лялі Фонарьової, з якою вони перебували в офіційному шлюбі 20 років. Проте влітку 2021 року пара оголосила про розлучення, а в Святослава народилася перша рідна дитина — син Іван. Мамою малюка стала продюсерка Євгенія Яцута.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук з початку повномасштабної війни в Україні вступив до рядів Тероборони Львова та відвідує міста, які найбільше страждають від російських обстрілів. Зокрема артист побував у Миколаєві та Харкові, мер якого попросив співака написати гімн для їхнього міста.

Також Фокус писав про концерт на Пішохідно-велосипедному мосту Києва гурту "Океан Ельзи" за лічені дні до початку військової агресії на території всієї України.