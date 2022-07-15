Святослав Вакарчук зізнався, що не може бачитися зі своєю новонародженою донькою

Тепер в артиста підростають син та донька.

Український співак Святослав Вакарчук уперше прокоментував народження своєї першої доньки. Про це повідомляє ТСН.

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Артист зізнався, що тільки раз побачив малюка вживу.

"Та як можна бачитися? Я щасливий, що взагалі зміг побачити, просто викроїти буквально хвилинку. Треба, перш за все, допомогти хлопцям, сім'я — це вкрай важливо, але я тут перш за все заради своєї сім'ї", — зізнався Вакарчук.

Мамою дівчинки, яку назвали Соломія, стала продюсерка Євгенія Яцута — цивільна дружина Святослава. У червні 2021 вона народила музиканту сина Івана, який став першою рідною дитиною фронтмена гурту "Океан Ельзи".

"Святкувати перший рік сина в день батька — особливий подарунок долі! ❤️", — прокоментував фото із сином Іваном Святослав Вакарчук напередодні.

У 2021 Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив близько 20 років. Проте спільних дітей у пари так і не було.

Наразі артист активно виступає на фронті та допомагає ЗСУ, через що не може часто бачитися з новонародженою Соломією.

Нагадаємо, у Святослава Вакарчука народилася донька.

Також Фокус писав про прийомну доньку Святослава Вакарчука Діану Фонарьову. Вони разом допомагали волонтерам у Львові.