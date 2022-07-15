Святослав Вакарчук зізнався, що не може бачитися зі своєю новонародженою донькою
Тепер в артиста підростають син та донька.
Український співак Святослав Вакарчук уперше прокоментував народження своєї першої доньки. Про це повідомляє ТСН.
Артист зізнався, що тільки раз побачив малюка вживу.
"Та як можна бачитися? Я щасливий, що взагалі зміг побачити, просто викроїти буквально хвилинку. Треба, перш за все, допомогти хлопцям, сім'я — це вкрай важливо, але я тут перш за все заради своєї сім'ї", — зізнався Вакарчук.
Мамою дівчинки, яку назвали Соломія, стала продюсерка Євгенія Яцута — цивільна дружина Святослава. У червні 2021 вона народила музиканту сина Івана, який став першою рідною дитиною фронтмена гурту "Океан Ельзи".
"Святкувати перший рік сина в день батька — особливий подарунок долі! ❤️", — прокоментував фото із сином Іваном Святослав Вакарчук напередодні.
У 2021 Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив близько 20 років. Проте спільних дітей у пари так і не було.
Наразі артист активно виступає на фронті та допомагає ЗСУ, через що не може часто бачитися з новонародженою Соломією.
Нагадаємо, у Святослава Вакарчука народилася донька.
Також Фокус писав про прийомну доньку Святослава Вакарчука Діану Фонарьову. Вони разом допомагали волонтерам у Львові.