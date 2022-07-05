Святослав Вакарчук, фронтмен "Океану Ельзи", знову став батьком

У нього народилася донька, яку назвали Соломія

Славік Вакарчук, засновник та соліст популярного рок-гурту "Океан Ельзи", знову став батьком. У нього народилася дочка Соломія. Про це повідомила представниця пресслужби групи Вікторія Хоменка в соцмережах.

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Виявилося, що дитина з'явилася на світ ще 21 червня. Хто мати дитини — невідомо.

"Ім'я, яке обрали батьки дитини, означає "мир". Нагадаємо, 19 червня 2021 року в музиканта народився син Іван. Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати якусь іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення і до права на приватне життя", — повідомила Хоменко.

Нагадаємо, у 2021 році музикант розлучився зі своєю дружиною, стилісткою та артдиректоркою "Океану Ельзи" Лялею Фонарьовою, з якою прожив близько 20 років.

За чутками, він зустрічався зі співачкою Христиною Соловій та Віталіною Мусієнко, підопічною Святослава на 6 сезоні "Голосу країни" — вони разом їздили до гастрольного туру.

Втім, Соловій спростувала зв'язок із Вакарчуком, а Мусієнко ніяк не прокоментувала чутки про стосунки зі Святославом. Тож особисте життя фронтмена "Океану Ельзи" залишається секретом.

Нагадаємо, з початку війни в Україні Вакарчук їздить по країні, виступає перед військовим і всіляко підтримує ЗСУ. Так, у травні він розповів, як об'їздив усю Україну та був на лінії фронту.

З початку війни з РФ Вакарчук перебуває в лавах територіальної оборони Львівської області і записався до лав ЗСУ.

"Щойно я опинився у Львові, я пішов у військкомат і записався до армії. Тепер я лейтенант ЗСУ. Відряджений до Львівської громадянської адміністрації", — розповідав музикант. Львівська ВДА дала йому особливе завдання: їздити по Україні та надихати людей.