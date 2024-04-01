"У меня бронь": Тимур Мирошниченко признался, что имеет воинское звание и объяснил, почему до сих пор не служит (видео)
Тимур Мирошниченко признался, что уже давно стоит на учете, но имеет бронь на работе.
38-летний телеведущий и комментатор Тимур Мирошниченко признался, что он имеет рабочую бронь и не планирует добровольно идти на фронт. Об этом он заявил на ютуб-канале "В постели" с Маричкой Довбенко.
В частности, Тимур Мирошниченко является родным отцом двух детей — Мии и Марка, а также названным отцом мальчика по имени Марсель, которого семья Мирошниченко усыновила в 2023 году. Сейчас семья Мирошниченко, Тимур и Инна, снова проходят программу обучения и готовятся в 2024 году стать родителями еще одного ребенка из детского дома, только на этот раз девочки.
В интервью Тимур признался, что стоит на учете в ТЦК и раз в полгода он вынужден там появляться. Все потому, что, как оказалось, телеведущий имеет военное профильное образование и звание младшего лейтенанта. Однако, несмотря на это все же Тимур Мирошниченко признался, что имеет бронь и отсрочку от службы в армии. Телеведущий также объяснил, откуда взялась его бронь. Оказывается, средства массовой информации попали в перечень объектов, учреждений и организаций, которые считаются частью критической инфраструктуры Украины.
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На вопрос журналистки, пошел бы на фронт, телеведущий ответил, что если наступит его время, то он не будет прятаться или убегать.
"Я военнообязанный, я младший лейтенант, я так в этой системе. После завтра иду в ТЦК, каждые полгода туда хожу, потому что мне так нужно. У меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении и телевидение, как средство массовой информации является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование. Но если наступит тот момент, когда вариантов уже нет, то я бежать за границу точно не буду",- заявил Тимур Мирошниченко.
Напомним, ранее мы писали, телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении сына Марселя. Кроме этого, Фокус, Тимур Мирошниченко рассказал, кто подтолкнул их семью на второе усыновление.