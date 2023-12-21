Тимур Мирошниченко рассказал, кто подтолкнул их семью на второе усыновление

Семья Мирошниченко уже начали процесс подготовки к усыновлению второго ребенка.

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37-летний украинский телеведущий Тимур Мирошниченко признался, что на усыновление второго ребенка их с женой Инной подтолкнула старшая дочь. Об этом он рассказал в своем инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

В частности, на вопрос поклонников, планирует ли семья 4 ребенка, Тимур ответил, что "да". Также он уточнил, что уже вместе с женой начали процесс подготовки ко второму усыновлению. Именно поэтому, они надеются, что в 2024 году их уже будет шестеро.

На вопрос, какого пола будет второй ребенок, которого они планируют усыновить, Тимур ответил, что это будет девочка и объяснил почему.

"Девочку. Мия прям требует. Потому что говорит, что несправедливо: Марко спит с Марселем в комнате, я с Инной, а она одна. И говорит о сестренке так, будто она уже есть, но просто пока не дома",- написал Тимур.

Некоторые подписчики поинтересовались, чувствует ли он разницу в любви к детям. Телеведущий ответил, что не чувствует разницы и не знает как это работает, но ему кажется, что он не просто любит всех одинаково, а с каждым днем даже больше.

Также телеведущий признался, что в семье нет домашних животных, потому, что они имеют троих детей.

Напомним, Тимур и Инна в отношениях с 2018 года. Вместе пара имеет двух родных детей — Марка и Мию. В 2023 году звездная семья решилась усыновить мальчика из детского дома. Ему семья дала имя Марсель. Мальчик имеет определенные проблемы со здоровьем, поэтому сейчас семья активно занимается его обследованиями. Малыш уже перенес одну операцию, впереди еще несколько. Несмотря на сложные диагнозы, за месяцы жизни в семье мальчик демонстрирует явный прогресс в развитии.

Напомним, телеведущий Тимур Мирошниченко получил награду "Папа года 2023".