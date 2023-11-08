Телеведущий Тимур Мирошниченко получил награду "Папа года 2023" (фото)

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко стал лауреатом премии "Папа года 2023" за его высший пример и преданность усыновленным детям.

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5 ноября в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года 2023", на которой известный украинский ведущий "1+1 Украина" Тимур Мирошниченко был признан и отмечен специальной премией "Папа года" выбором редакции. Об этом сообщил телеканал "1+1 Украина" в Instagram.

Эту весомую награду он получил за свой высший пример и преданность усыновленным детям в Украине. Организаторы церемонии отметили, что Тимур Мирошниченко своим примером вдохновляет многих родителей на усыновление, побуждая к пониманию и принятию для детей, которые нуждаются в родительском тепле и поддержке.

Супруги Мирошниченко

На церемонии награду для ведущего получила его жена, известный адвокат и блогер Инна Мирошниченко, которая в своем эмоциональном выступлении подчеркнула важность безграничной любви и поддержки, которую Тимур предоставляет своим детям.

Тимур Мирошниченко получил награду "Папа года 2023"

В своем приветственном видеообращении Тимур Мирошниченко отметил, что награда является признанием не только его, но и всех пап, которые понимают, что для ребенка нет разницы между мамой и папой. Он подчеркнул важность безграничной любви и ценности семейного тепла.

"Для меня и для всех, наверное, самое важное качество у папы — это способность безусловно любить своего ребенка, позволять ему ошибаться, не соответствовать ожиданиям, позволять быть не таким, как ты хотел бы или кто-то хотел бы, позволять быть неудобным, плаксивым, непослушным, но любимым ребенком. Когда папа показывает это все ребенку, потом он вырастает счастливым, реализованным, незакомплексованным взрослым. На днях я сказала Тимуру, что у нас будет шестеро детей, и он спросил, сейчас уже покупать автобус или позже. Когда рядом такой папа, женщина готова на все: рожать, усыновлять, любить, обнимать и дарить тепло. Спасибо всем папам, которые сегодня номинированы, которые получают награды, за то, что они есть, благодаря вам есть ваши классные жены, растут ваши классные дети, и вдохновляются наши классные украинцы", — написал ведущий в соцсетях.

Стоит отметить, что это уже вторая награда "Папа года" для Тимура Мирошниченко, первую он получил в 2021 году. Его успехи в отцовстве и положительное влияние на украинское общество стали большим инспирационным примером для многих родителей в стране.

Семья Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко стали первыми среди украинских селебрити, которые взяли ребенка из детдома, несмотря на все сложности этого процесса.

Напомним, что телеведущий Тимур Мирошниченко показал фото с крестин названного сына Марселя.