Олександр Положинський, який служить в армії, переніс дві складні операції

Олександр Положинський відверто розповів, чому опинився в лікарні

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51-річний співак та лідер гурту "Тартак", а нині військовослужбовець 47-ї бригади ЗСУ Олександр Положинський переніс дві складні операції. Про це він повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, співак опублікував архівне миле фото з собачкою в руках і в окулярах, під ним він зізнався, що переніс дві складні операції на очах. На щастя, вони пройшли успішно, і надалі співак сподівається, що він зможе ходити без окулярів. Попереду на нього чекає реабілітація.

"На даний момент це моє останнє фото в окулярах для покращення зору. І я дуже сподіваюся, що такі окуляри мені більше ніколи не будуть потрібними. Цього тижня я зробив дві операції. Операції пройшли чудово, виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися до того, тепер маю витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності. Моя вдячність лікарям, які мене обстежували й лікували, дякую також друзям і подругам, які давали поради, рекомендації та підтримку", — написав співак.

У дописі він також анонсував вихід його авторської програми на радіо Армія ФМ, яка стартує вже сьогодні, 1 квітня. Співак зізнався, що робота над програмою була не його особистим бажанням, але в армії, за його словами, за солдатів вирішують інші люди.

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"З понеділка 1-го квітня стартує моя програма на Армія ФМ. Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною. Сподіваюся на вашу підтримку та взаємодію у створенні цієї програми — дуже буде потрібен зворотній звʼязок. За задумом, програма виходитиме ввечері о 20:00, з понеділка по пʼятницю включно, триватиме дві години. Я ще напишу в понеділок про неї. А поки треба закрапати очі. На фото собачка не моя. Дали потримати", — написав Положинський.

Під дописом шанувальники співака підтримали його і побажали швидкого відновлення:

"О, вітаю!! Це таке круте відчуття бачити, я зробила в березні 2022 в Києві, бо вже не боялася наслідків, а боялася не побачити ворога в приціл", "Швидкого одужання, бачити своїми це неймовірно. Сама робила корекцію на початку цього року", "Найшвидшого одужання і щоб зір тільки покращувався", "Вітання з початком якісно нового життя", "Захоплююсь Вами, бо Ви насмілились взагалі зробити таку операцію. Швидкого одужання!".

Нагадаємо, раніше ми писали, артист, який став солдатом. Сашко Положинський розповів про свій фронтовий досвід. Крім цього, Фокус писав, співак Олександр Положинський розповів, що перейшов у новий підрозділ ЗСУ.