Співак Олександр Положинський розповів, що перейшов у новий підрозділ ЗСУ

Український музикант, екслідер гурту "Тартак" раніше служив у 47-му батальйоні.

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Олександр Положинський, співак і колишній лідер гуртів "Тартак" та "Був'є", повідомив, що розпочав службу в новому підрозділі ЗСУ та попрощався з бойовою 47-ю окремою механізованою бригадою. Про це співак написав в Instagram.

Співак зазначив, що в середині травня 2022 року став до лав ЗСУ, зголосившись служити в новоствореному тоді 47-му батальйоні.

Олександр Положинський

За словами Положинського, він зустрів на службі безліч прекрасних людей, знайшов нових друзів та отримав незабутній досвід і емоції.

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Саме в лавах 47-го батальйону, за словами Положинського він пройшов перші вишколи та вперше побував на фронті не як запрошений артист. Він навіть зустрів там свій 50-й день народження.

Зірковий статус допомагав співакові збирати донати на спорядження, транспорт і прилади, необхідні для бою. Він навіть став командиром відділення.

Нині 47-й батальйон став бойовою 47-мою окремою механізованою бригадою. А Положинський повідомив, що розпочав службу в новому підрозділі ЗСУ та готовий до виконання нових наказів і завдань.

"Сподіваюся продовжувати бути корисним тут. Готовий до виконання нових наказів і завдань", — написав Положинський.

Олександр Положинський

Раніше співак повідомляв, що на фронті в нього погіршилося здоров'я.

"Не те, щоби я зовсім посипався, але дещо почав здавати. На цей час фізичний і, як наслідок, моральний стани терпимі, але далеко не ідеальні. Питання, чи є шанс стати офіцером і приносити більше користі, здається, отримало остаточну заперечну відповідь. Занадто старий. Не біда. Але хотілося", — писав він.

Також він скромно просив не називати його "героєм" і "захисником".

"Будь ласка, не кажіть мені, що я герой чи захисник. Бо так не є (хоч мені часто таке кажуть). Але як прийде наказ — зроблю все можливе, щоб його виконати", — казав співак.

Нагадаємо, раніше Олександр Положинський розповідав про службу на передовій. Зазначав, що під час обстрілу втратив двох побратимів.

"Прилітало. Багато. Один раз так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід", — писав співак.