Лідер гурту "ТНМК" Фагот потрапив в госпіталь

Артист зізнався, що потрапив у госпіталь, де зустрів побратимів, які мають складніші проблеми зі здоров'ям ніж він, але живі.

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49-річний український співак та лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, який відомий більше як Фагот повідомив, що опинився у госпіталі. Подробицями стану свого здоров’я він поділився у себе на сторінці в інстаграм.

Співак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно вступив у батальйон "Реванш". Зараз, артист разом із командою активно допомагає ЗСУ та підрозділам, у яких служать учасники гурту.

Як виявилося, під час чергової поїздки, співаку стало зле і він потрапив у військовий госпіталь, де його оглянули лікарі. Як з’ясувалося, у співака катаральна ангіна з ринофарингітом — інфекційне ураження носогорла.

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"Так виглядає обличчя катаральної ангіни з ринофарингітом, але коли тебе обстежують у військовому шпиталі і ти дивишся навколо та обіймаєш живих, хоч в не зовсім здорових побратимів, ти усвідомлюєш, що ти геть здоров, і треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю, і далі в бій, бо Ненька кличе", — написав співак.

Звісно шанувальники відреагували на проблеми зі здоров’ям актора: "Якнайшвидшого відновлення, Олеже!", "Швидкого одужання, шановний!", "І дай Боже здоровʼя людині, яка тебе випхала до лікаря!!", "Одужуйте швидше! Любимо і дуже чекаємо!", "Швидкого одужання Олеже".

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