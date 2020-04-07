В Британии рассказали о состоянии Джонсона: дышит сам, пневмонии нет
2020-04-07 17:41:00
Врачи не диагностировали у него пневманию
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который вчера был переведен в отделение интенсивной терапии, не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.
Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает The Guardian.
По его словам, в течение ночи состояние Джонсона было стабильным, а сам премьер "остается в хорошем настроении".
"Он получает стандартное кислородное лечение и дышит без всякой другой помощи. Ему не нужна искусственная вентиляция или неинвазивная респираторная поддержка", – сказал Рааб.
Другой высокопоставленный представитель британского правительства, старший министр Майкл Гове подтвердил данную информацию.
"Он (Борис Джонсон) не находится на вентиляторе легких. Он уже получил кислородную поддержку и продолжает находиться в отделении интенсивной терапии в том числе из-за того, что в любой момент может получить необходимую помощь, если потребуется", – сказал он.
Напомним, вчера вечером находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.
- В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. "Я могу вам сказать, что 20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй», – сказал Джонсон, который заражен коронавирусом и находится в самоизоляции.