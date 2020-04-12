Премьер Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии

"Не мы начинали эту войну, но мы ее выиграем", – заявил Джонсон, обращаясь к своим соотечественникам

Премьер-министр Британии Борис Джонсон выписался из больницы, в которой лечился от COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Вне всяких сомнений, врачи спасли мою жизнь. Сложно выразить словами, в каком я перед ними долгу", – сказал Джонсон.

Также в своем обращении премьер поблагодарил британцев за то, что они находятся на самоизоляции и тем самым защищают от коронавируса национальную систему здравоохранения.

"Мы не начинали эту войну, но мы в ней победим. И это несмотря на то, что многие уже умерли от коронавируса. Наш успех – результат того, что мы сформировали щит вокруг нашей системы здравоохранения, мы ее не перенагружаем. И так нас нельзя будет победить", – заявил Джонсон.

"Мы победим, потому что наша система здравоохранения – это сердце нашей страны. Это лучшее, что у нас есть. Спасибо врачам от меня и всех британцев. Остаемся дома и защищаем наших медиков", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Джонсона с выздровлением и пожелал ему и всем британцам успешной борьбы с COVID19. "Мы сильны, когда мы вместе", – написал он в Twitter.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.