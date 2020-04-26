"Рвется в бой". Премьер Британии возвращается на работу после COVID-19

Борис Джонсон готовится вернуться к своим обязанностям 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, собирается выйти на работу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Британский премьер сражался с вирусом на протяжении двух недель, и теперь готов выйти на работу. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который замещал премьера в его отсутствие, заявил, что Джонсон "рвется в бой".

Из двух недель отсутствия, Джонсон провел неделю в больнице, в том числе три ночи в отделении интенсивной терапии.

Во время госпитализации он регулярно получал кислородную поддержку, которая помогала ему дышать.

Из больницы премьера выписали 12 апреля, и он признался, что его состояние "могло пойти другой стороной". Джонсон похвалил персонал больницы в центре Лондона, где лечился от коронавируса.

После выписки Джонсон продолжил восстанавливаться в загородном поместье Чекерс, согласно рекомендациям врачей.

Глава МИД отметил, что возвращение премьер-министра станет "стимулом для правительства и страны".

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