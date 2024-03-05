Діти й екзотичний відпочинок: дружина Бориса Джонсона показала, як провела лютий (фото)

Увесь свій час Керрі Джонсон присвячує вихованню дітей. Її молодшій дитині немає ще й року.

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35-річна Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і мати його трьох дітей, поділилася в соцмережі кадрами того, як провела лютий. Публікацію вона підписала назвою місяця, який показує своїм фоловерам.

Судячи з фото, місіс Джонсон цілком і повністю присвячує себе дітям: трирічному Вілфреду, дворічній Ромі і Френку, якому в липні виповниться рік.

Керрі показала шанувальникам знімки, на яких разом із синами і донькою гуляє околицями села, де живе сім'я, і пляжем. Похмурі зимові фото чергуються з кадрами відпочинку на курорті, з пальмами, блакитною водою і прогулянками на яхті.

Усі знімки об'єднує один момент — багатодітна мама традиційно ховає обличчя дітей, фотографуючи їх зі спини.

Борис Джонсон почав зустрічатися з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася тільки громадською діяльністю, 2018 року, після розлучення зі своєю дружиною Мариною Вілер.

Уже через два роки пара оголосила, що чекає на первістка. Коли народився хлопчик, його назвали Вілфред Ніколас, на честь лікарів, які врятували Борису життя, коли він потрапив до лікарні під час пандемії.

Наступного року Борис і Керрі одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі, а через кілька місяців народилася їхня дочка Ромі Айріс Шарлотт. До цього Керрі перенесла викидень.

Третьою дитиною пари став малюк Френк. Загалом у колишнього політика вісім дітей.

Раніше Фокус писав, що Керрі Джонсон, незважаючи на те, що пройшла через троє пологів, зберегла струнку і підтягнуту фігуру.