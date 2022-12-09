Дружина Бориса Джонсона показала однорічну дочку Ромі

9 грудня наймолодшій дитині Керрі та Бориса Джонсонів виповнився рік

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34-річна дружина колишнього глави британського уряду Бориса Джонсона Керрі Джонсон зворушливо привітала молодшу дочку Ромі з її першим днем народження, опублікувавши пост на сторінці в Instagram.

На знімках зображено ідилічні картинки з життя маленької дівчинки. Вона позує разом із собакою, дивлячись у вікно, розглядає свій перший тортик з нагоди дня народження, катається зі старшим братом на машинці та на самокаті, розбирає подарунки та сидить у матері на руках.

Фото: Carrie Johnson/Instagram

"З першим днем народження, моя дорога Ромі. Ти робиш життя набагато веселішим! Моя мила дівчинка, яка завжди усміхається і зазвичай бовтає, ти маленька грудочка енергії. Ти ракета. Це привілей і радість спостерігати за тим, як ти ростеш", — підписала публікацію місис Джонсон.

Повне ім'я дитини – Ромі Айріс Шарлотта. Дівчинку назвали на честь тітки Керрі, Розмарі, а Айріс походить від грецького слова, що означає веселку, що натякає на те, що вона "райдужна дитина" — дитина, народжена після викидня або мертвонародження. Як відомо, Керрі пережила викидень на початку 2021 року.

Крім Ромі, у сім'ї підростає старший син, дворічний Вілфред. Керрі на знімках завжди приховує обличчя дітей, проте її підписники вже зазначили, що хлопчик — копія батька. Принаймні, у нього таке саме волосся, як і у Бориса Джонсона: солом'яного кольору, густе і неслухняне.