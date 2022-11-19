Копія батька: дружина Бориса Джонсона показала рідкісне фото сина

Керрі Джонсон ховає обличчя своїх дітей від настирливої преси, показуючи їх зі спини.

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34-річна дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії та великого друга Україна Бориса Джонсона, Керрі, яка народила йому двох дітей, опублікувала у сторіс Instagram рідкісне фото зі своїм сином Вілфредом. Попри те, що обличчя хлопчика жінка всіляко приховує, його шевелюра абсолютно ідентична волоссю батька: така ж пишна і має солом'яний відтінок.

На одному фото дворічна дитина катається на каруселі, сидячи на моделі мотоцикла, а на другій Керрі обіймає маленького сина на іншому атракціоні.

[ + – ] Вілфред Джонсон успадкував волосся свого батька Фото: Carrie Johnson/Instagram Фото: Carrie Johnson/Instagram

Для походу в парк "Зимова країна чудес" місис Джонсон одягла джемпер та звужені джинси, а хлопчик — теплу куртку з райдужними кульками та смугасті штани.

Волосся Бориса Джонсона стало справжньою притчею в язицех, оскільки практично на всіх фотографіях вони виглядали стирчать у різні боки, однак у Вілфреда зачіска акуратніше, за чим, очевидно, стежить його мати.

Окрім хлопчика, пара виховує дочку Ромі Айріс Шарлотту, яка народилася у грудні минулого року, а про вагітність Керрі стало відомо влітку. Дівчинку назвали на честь тітки Керрі, Розмарі, а Айріс походить від грецького слова, що означає веселку, що натякає на те, що вона "райдужна дитина" — дитина, народжена після викидня або мертвонародження. Як відомо, Керрі пережила викидень на початку 2021 року.

Друге ім'я малюка — данина поваги матері прем'єр-міністра Шарлотті Джонсон Вол, яка померла у 2021 році.

Нагадаємо, Керрі Джонсон прийшла підтримати чоловіка на Даунінг-стріт, 10, коли він оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра.