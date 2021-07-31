Сім'я прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона чекає на поповнення

Після викидня у квітні 2021, Керрі Джонсон відчуває себе дуже нервово і щасливо одночасно, завагітнівши вдруге.

Сімейна пара прем'єр-міністра Великобританії Керрі та Бориса Джонсона чекають на появу дитини к Різдву. Про це повідомила Керрі Джонсон в Instagram.

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За словами дружини прем'єр-міністра, у квітні 2021 року в неї стався викидень, який вразив її серце. Зараз вона почувається неймовірно щасливою, завагітнівши вдруге, але і в той самий час дуже сильно хвилюється після пологів першої дитини.

"Проблеми з фертильністю можуть бути дуже складними для багатьох людей, особливо на таких платформах, як Instagram, де все виглядає завжди добре. Мені було дуже приємно чути від людей, які також пережили втрату, їхні історії, тому я сподіваюся, що в якийсь міру обмін цим може допомогти та іншим ", — пише Керрі Джонсон.

Як пише BBC, для Бориса Джонсона це вже третій шлюб. Раніше він був одружений з Мариною Уїллер, від якої у нього було четверо дітей. Перший шлюб прем'єр-міністр мав з Алегро Мостін-Оуен.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що Борис Джонсон і Кері Саймондс провели таємну церемонію одруження.

Фокус розбирався, що відомо про третю дружину Бориса Джонсона — Керрі Саймондс.