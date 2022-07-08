Дружина Бориса Джонсона з маленькою дочкою підтримала чоловіка після оголошення про відставку (фото)

Дружина прем'єр-міністра виділялася серед усіх, хто зібрався в кабінеті Джонсона.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 7 липня оголосив про те, що залишає свою посаду, і в цей непростий момент до нього на Даунінг-стріт приїхала його дружина Керрі з семимісячною дочкою Ромі і дворічним сином Вілфредом, щоб підтримати чоловіка, повідомляє Evening Standart. Це вперше, коли обличчя малечі політика показали публіці.

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Разом із найближчими помічниками Джонсона Керрі була присутня в його кабінеті під час його оголошення про відставку.

З цієї нагоди жінка одягла ефектну червону сукню вартістю 325 фунтів стерлінгів від LK Bennett. Дитина знаходилася в ергономічному рюкзаку, який Керрі одягла поверх сукні.

У своїй промові Джонсон згадав і дружину:

"Я хочу подякувати Керрі, моїм дітям і всій моїй родині, які так довго терпіли так багато".

Політик висловив жаль з приводу того, що йому довелося піти у відставку, сказавши, як йому "сумно" "кинути найкращу роботу у світі, але це перерви".

"Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, що має бути новий лідер цієї партії й, отже, новий прем'єр-міністр. І я домовився з сером Гремом Бреді, головою нашого депутатського корпусу, що процес вибору цього нового лідера має розпочатися зараз, а розклад оголосять наступного тижня. І сьогодні я призначив кабінет, який працюватиме, доки не з'явиться новий лідер".

Після виступу Керрі обняла чоловіка, а він узяв сина на руки. Знімки сімейної ідилії британського прем'єра облетіли усі світові ЗМІ.

З 5 липня 59 членів його уряду пішли через скандал, пов'язаний з оточенням прем'єра. Йдеться про заступника Джонсона Кріса Пінчера, якого звинуватили в домаганнях, 30 червня він подав у відставку. Однак ця подія вдарила і по главі уряду, оскільки британські чиновники та депутати парламенту запевняють, що він знав про поведінку Пінчера і призначив його заступником. За відставку Джонсона виступали й члени Консервативної партії, лідером якої він є.

Спочатку Джонсон був сповнений рішучості боротися за те, щоб залишитися на посаді, але йому не вдалося переконати своїх колег по кабінету у зворотному, і тому він подав у відставку. Політик виконуватиме обов'язки прем'єра доти, доки на цю посаду не призначать нову людину. Британські консерватори хочуть обрати главу уряду вже до вересня, а ЗМІ назвали ймовірних кандидатів на цю посаду.

Нагадаємо, дочка Керрі та Бориса з'явилася на світ 9 грудня минулого року, ставши другою дитиною пари, у якої вже підростає син Вілфред Лоурі Ніколас Джонсон, який народився навесні 2020 року. Загалом у Джонсона сім дітей.