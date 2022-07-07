Наступник Джонсона: британські консерватори хочуть обрати нового прем'єра до вересня

Водночас опозиціонери з Лейбористської партії вважають, що Джонсон має піти повністю, а розмови про його перебування на посаді прем'єра до вересня — це дурість.

Після гострої політичної кризи у Великій Британії прем'єр-міністр подав у відставку з посади лідера Консервативної партії, започаткувавши перегони за нового прем'єра. У зв'язку з цим Консервативна партія планує до 21 липня скоротити кількість кандидатів на посаду наступного прем'єр-міністра Великобританії до двох осіб, а до вересня обрати нового лідера, повідомляє агентство Bloomberg.

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Парламентська група від Консервативної партії — комітет 1922 року, який встановлює порядок проведення конкурсу на лідерство, планує завершити перший етап до 21 липня, оскільки в цей час парламент йде на літні канікули.

Потім потрібно близько шести тижнів для завершення другої частини процесу, під час якої рядові торі проголосують і виберуть із двох останніх кандидатів нового прем'єр-міністра.

Варто зазначити, що сам Борис Джонсон заявив, що він продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра доти, доки не оберуть наступника на основі конкурсу лідерів, який має відбутися найближчими тижнями.

"Зараз видно бажання Консервативної партії парламенту, щоб у партії з'явився новий лідер і, отже, новий прем'єр-міністр. І я домовився із сером Гремом Брейді, головою нашого депутатського корпусу — процес вибору нового лідера має розпочатися зараз. Графік буде представлений наступного тижня", — заявив Джонсон, виступаючи на Даунінг-стріт.

Зі свого боку лідер опозиційної Лейбористської партії Кейр Стармер заявив, що Джонсон повинен піти повністю і "не повинні вестися дурні розмови про те, щоб йому протриматися ще кілька місяців".

Стармер зазначив, що якщо Консервативна партія не підтримає збереження Джонсона на своїй посаді, вона може рекомендувати королеві призначити іншого консервативного представника як тимчасового кандидата, наприклад, нинішнього заступника прем'єр-міністра Домініка Рааба.

Однак у будь-якому разі весь процес має бути завершений до вересня і в цьому питанні зійшлися як лейбористи, так і консерватори.

Раніше Фокус детально розповів, хто може замінити Бориса Джонсона як лідера Консервативної партії та глави уряду. Серед перших кандидатів розглядаються Глава міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс та колишній міністр освіти Надхім Захаві.